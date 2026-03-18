Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Stellantis Abarth sorprende: il termico può tornare

Che la strategia elettrica per Abarth non abbia pagato è evidente. Lo Scorpione è passato da essere un’icona delle piccole sportive a vendere appena 100 vetture nel 2025. Numeri che raccontano più di qualsiasi analisi e che impongono una riflessione profonda sul futuro del marchio. Perché Abarth non è mai stata solo un brand: è sempre stata un’idea di sportività accessibile, fatta di sound, carattere e sensazioni di guida difficili da replicare.

Ora qualcosa sembra muoversi. Tra indiscrezioni e voci di corridoio, prende forma un’ipotesi che fino a poco tempo fa sembrava improbabile: il ritorno ai motori termici, magari sotto forma di un nuovo progetto sportivo basato sulla Fiat Grande Panda. Un’operazione che avrebbe un sapore quasi nostalgico, ma con lo sguardo rivolto al futuro.

L’elettrico non ha convinto

Era il 2018 quando Abarth segnava un altro record di vendite, ben 23.500 unità in Europa e 4.601 in Italia per confermarsi un punto di riferimento della sportività accessibile, democratica, adatta anche a spazi ristretti e con quell’arroganza che l’ha sempre contraddistinta.

Poi è arrivata la svolta elettrica. Una scelta inevitabile, dettata dalle strategie industriali ma soprattutto dalle normative europee, ma che nel caso dello Scorpione non hanno avuto l’impatto sperato. Il passaggio all’elettrico ha cambiato profondamente l’identità del marchio: meno rumore, meno vibrazioni, meno emozione. E il pubblico, almeno per ora, sembra non aver seguito. I dati del 2025 sono eloquenti: appena 100 vetture vendute in Italia, un crollo che non può essere ignorato. Infatti ora, sembrerebbe che sia pronto a tornare sui suoi passi per riprendersi il mercato che gli spetta.

Tutto passa dalla Grande Panda

Si parla di indiscrezioni, con il quadro che resta ancora ipotetico e incompleto. Tutto potrebbe ruotare attorno alla nuova Fiat Grande Panda, uno dei progetti più attesi all’interno del gruppo Stellantis. Secondo le voci più insistenti, gli ingegneri Abarth starebbero lavorando a una versione sportiva del modello, riportando in vita – per così dire – il mito della Panda 100 HP. Un’operazione che avrebbe un forte valore simbolico: un ritorno alle origini, ma con tecnologie ed estetica moderne.

Tra le ipotesi c’è l’utilizzo del motore 1.2 turbo già visto sulla sportiva Lancia Ypsilon HF Rally4. Un propulsore che ha dimostrato buona affidabilità e margini di sviluppo interessanti, grazie a una base di serie che ben si presterebbe allo stile Abarth. Naturalmente, tutto resta da confermare. Il vero banco di prova sarà il nuovo piano industriale di Stellantis, atteso per maggio, che dovrebbe chiarire le strategie future dei vari marchi del gruppo.

Un ritorno alle origini?

Se queste indiscrezioni dovessero trovare conferma, Abarth si troverebbe davanti a una scelta delicata ma potenzialmente decisiva: recuperare la propria identità senza ignorare la transizione in atto. Il punto non è rinnegare l’elettrico, ma capire come integrarlo senza perdere quell’anima ribelle che ha reso il marchio unico. Il ritorno del motore termico potrebbe rappresentare proprio questo: un ponte tra passato e futuro. Un modo per riconquistare gli appassionati storici, senza chiudere la porta all’innovazione.

In un mercato sempre più uniforme, dove molte auto tendono ad assomigliarsi, Abarth potrebbe scegliere la strada più difficile ma anche più affascinante: tornare a essere sé stessa. E forse, proprio da una piccola Panda, potrebbe ripartire tutto