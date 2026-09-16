La premier Meloni ha confermato la nuova misura con la cancellazione del bollo auto per le vetture di piccole e medie dimensioni e per tutti i motocicli

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ANSA L'annuncio arriva dalla premier Meloni

Il Governo ha annunciato l’abolizione del bollo auto per i veicoli di piccole e medie dimensioni e per tutti i motocicli. La misura è stata anticipata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha sottolineato “Oggi il Governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani”.

Il provvedimento, i cui dettagli dovranno essere chiariti nel corso dei prossimi giorni, rappresenta una novità importante per tutti i proprietari di auto e moto, in un contesto in cui il settore della mobilità deve fare i conti con un sostanziale incremento del costo dei carburanti.

C’è, però, un altro tema da considerare. Il bollo rappresenta (o sarebbe meglio dire rappresentava) un incasso rilevante per le Regioni. Il Governo dovrà chiarire come intende coprire l’abolizione della tassa e garantire il sostentamento delle casse regionali.

Addio al bollo auto?

L’intervento del Governo segna un vero e proprio punto di svolta per quanto riguarda un tema, quello del bollo, che da tempo è al centro dell’attualità. La misura riguarderà le auto di piccole e medie dimensioni oltre a tutti i motocicli. Per i dettagli tecnici completi bisognerà attendere le prossime ore o i prossimi giorni.

Fonti di governo, citate da Repubblica, sottolineano che la cancellazione della tassa riguarderà oltre il 70% delle auto che circolano oggi in Italia oltre a tutti i motocicli. Complessivamente, i veicoli coinvolti dal nuovo provvedimento saranno circa 14,5 milioni per via di una precisa limitazione della norma.

Da quanto emerso in queste ore, infatti, ogni cittadino potrà beneficiare di una sola agevolazione. Di conseguenza, per chi è proprietario di due veicoli, la cancellazione del bollo potrà essere applicata solo una volta, con modalità che andranno definite con appositi decreti attuativi.

Una misura sul tavolo da tempo

La cancellazione del bollo auto, o quanto meno una profonda riforma, è sul tavolo del Governo da tempo, come confermano anche recenti indiscrezioni. Il tema è particolarmente rilevante, anche per via del caro carburante che ha portato a un sostanziale incremento dei costi di gestione del proprio veicolo per gli automobilisti.

Il provvedimento richiederà delle coperture importanti. Diverse stime, infatti, compresa un’analisi di Anfia, hanno evidenziato che una completa abolizione del bollo richiederebbe risorse per 6,5-7 miliardi di euro. Questi fondi sono fondamentali per le casse delle Regioni. Al momento, non ci sono ancora informazioni dettagliate in merito al modo in cui il Governo coprirà l’abolizione del bollo.