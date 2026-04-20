Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

iStock Crisi energia: il piano UE che cambia le abitudini

L’unione europea è al lavoro per dare vita a un piano per fronteggiare i rincari e la crisi energetica legata alla guerra in Medio Oriente. Si tratta di un nuovo pacchetto di misure, ribattezzato “Accelerate EU”, atteso ufficialmente per il 22 aprile. Le prime bozze circolate in queste ore delineano uno scenario concreto, fatto di piccoli cambiamenti quotidiani che potrebbero però incidere in modo significativo sulle abitudini di milioni di cittadini europei.

Dall’uso dell’auto al lavoro da casa, passando per il trasporto pubblico: il piano punta a ridurre i consumi in modo rapido, cercando di evitare misure drastiche come quelle viste durante le crisi energetiche del passato.

Riduzione dei consumi

Il cuore del piano è semplice consumare meno energia. Ma farlo senza bloccare l’economia è una sfida complessa. Le misure allo studio puntano soprattutto a intervenire su tre fronti principali: abitazioni, mobilità e organizzazione del lavoro. L’obiettivo è tagliare i consumi energetici nelle ore di punta e limitare gli sprechi.

Si parla, ad esempio, di una maggiore attenzione all’uso del riscaldamento domestico, con temperature consigliate più basse, ma anche di un invito a spostare i consumi elettrici nelle fasce orarie meno critiche. Un approccio già visto in passato, ma che potrebbe tornare d’attualità se la situazione dovesse peggiorare.

Sul fronte dei trasporti, invece, il tema diventa ancora più concreto: meno auto private e più soluzioni condivise. Una direzione che si inserisce perfettamente nel percorso già avviato dall’Europa verso una mobilità più sostenibile.

Più trasporto pubblico, meno auto

Un punto in cui Bruxelles sembra voler fare affidamento è quello della mobilità. Il piano vuole spingere sul trasporto pubblico, incentivandolo con riduzioni tariffarie e voucher gratuiti per le fasce più fragili. Al contrario punta a disincentivare il trasporto privato, con l’ipotesi di giornate senza auto, come le domeniche ecologiche, azioni dedicate a favorire la micromobilità pulita.

Una misura che sembra voler accelerare quello che è un percorso già tracciato a livello europeo, ma questa volta con la necessità data dall’urgenza di ridurre i consumi, che va oltre la scelta puramente ambientale.

Smart working obbligatorio

Come successo per l’emergenza covid, si torna a parlare di smart working obbligatorio. Secondo l’ultima bozza del piano, si starebbe valutando l’introduzione di almeno un giorno di lavoro da remoto obbligatorio a settimana per alcune categorie. Una scelta che avrebbe un duplice effetto: ridurre il traffico urbano e abbassare i consumi legati agli spostamenti quotidiani, soprattutto quelli in auto. Non solo, si parla anche della possibilità di chiudere temporaneamente alcuni edifici pubblici nei giorni di minore affluenza, per contenere i costi energetici legati a illuminazione e riscaldamento, oltre a dare il buon esempio ai cittadini.

Una soluzione che richiama quanto già visto durante la pandemia, ma che oggi viene riletta in chiave energetica più che sanitaria. E che, inevitabilmente, riapre il dibattito su come cambierà il modo di lavorare nei prossimi anni. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se queste misure resteranno sulla carta o diventeranno parte della nostra quotidianità. Molto dipenderà dall’evoluzione dello scenario internazionale, ma non è difficile prevedere un leggero cambiamento nella quotidianità di tutti.