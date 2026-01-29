Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Chery Group Chery avrà la sua gamma di modelli autonomi anche in Italia

DR Automobiles Groupe e Chery rinnovano un’alleanza che dura da oltre vent’anni e lo fanno mettendo nero su bianco una novità destinata a segnare un passaggio importante anche per il mercato italiano. Le due aziende hanno infatti firmato un nuovo accordo di cooperazione che, pur confermando l’attuale assetto della collaborazione industriale, introduce un elemento di discontinuità: Chery potrà entrare in Italia con il proprio marchio, in modo indipendente e attraverso una rete di distribuzione dedicata.

Le vecchie intese restano salde

L’intesa rafforza una partnership strategica di lungo corso, costruita negli anni su una divisione dei ruoli ormai consolidata. In base al nuovo contratto, Chery continuerà a fornire determinati modelli a DR Automobiles Groupe, che provvederà poi alla loro rifinitura presso lo stabilimento di Macchia d’Isernia, prima della commercializzazione con i marchi del Gruppo molisano, come avvenuto fino ad oggi. Un’impostazione che non viene messa in discussione e che resta uno dei pilastri dell’accordo.

“Grazie a questo accordo rinnovato, DR Automobiles Groupe e Chery continueranno a concentrarsi sul miglioramento dell’eccellenza dei prodotti, sul rafforzamento della loro offerta competitiva e sulla creazione di un valore sempre maggiore per i clienti”, spiegano le due società in una nota congiunta. Un passaggio che ribadisce la volontà di proseguire lungo il percorso già tracciato, valorizzando una collaborazione industriale che ha trovato negli anni una sua stabilità.

Le novità messe in campo

Accanto alle conferme, però, emergono anche le novità. Il nuovo accordo consente infatti “a ciascuna delle due società di esplorare autonomamente ulteriori opportunità commerciali, anche all’interno del mercato italiano, nello spirito di reciproco rispetto, trasparenza e leale concorrenza che da sempre caratterizza il rapporto tra DR Automobiles e Chery”, come traspare dalla già citata nota. Una formula che chiarisce il perimetro dell’intesa e, allo stesso tempo, apre a nuovi scenari.

Il punto centrale è rappresentato proprio dall’ingresso diretto di Chery nel mercato italiano. L’accordo prevede infatti che il marchio cinese possa operare in modo indipendente, con un proprio portafoglio di modelli e attraverso una rete di distribuzione di nuova costituzione. Un passaggio esplicito, sottolineato dalle due aziende come parte integrante del nuovo assetto della partnership.

“Ciò include, in modo indipendente, l’ingresso del marchio Chery nel mercato italiano con un portafoglio di modelli distinti attraverso una rete dedicata di nuova costituzione”, precisano DR Automobiles Groupe e Chery. In sostanza, il costruttore di Wuhu potrà affiancare altri marchi del Gruppo già presenti sul nostro mercato, come Omoda & Jaecoo, Lepas e la futura Exlantix.

Un raggio d’azione più ampio

Il nuovo accordo non modifica quindi l’attuale collaborazione industriale tra le due realtà, ma ne amplia il raggio d’azione. DR Automobiles Groupe continuerà a operare secondo il modello già adottato, mentre Chery potrà sviluppare una propria presenza diretta in Italia, seguendo un percorso autonomo ma formalmente inserito in un quadro di cooperazione rinnovata.

Una firma che, nei contenuti dichiarati, punta a rafforzare il rapporto tra le due aziende e a definire con maggiore chiarezza ruoli e possibilità operative. Conferme e novità, nello stesso documento, a testimonianza di una partnership che evolve senza rinnegare le basi su cui è stata costruita.