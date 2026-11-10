Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

iStock ACI, nuova truffa soccorso stradale

I raggiri digitali, creati ad hoc per rubare denaro, dati personali, credenziali bancarie o l’identità delle vittime sono oramai all’ordine del giorno. Gli specialisti inviano mail, SMS, messaggi su WhatsApp riuscendo a spacciarsi per enti, istituti bancari, forze dell’ordine e falsi negozi online. In questo caso specifico un sito web che imita quello dell’ACI ha chiesto soldi per un fasullo invio di un carro attrezzi.

L’Automobile Club d’Italia ha segnalato la presenza di siti web fake che utilizzano abusivamente il marchio ACI per garantire falsi servizi di soccorso stradale. Determinati portali, tra cui soccorsostradaleweb.com, per l’invio di un carro attrezzi richiedono il pagamento anticipato di 250 euro tramite bonifico istantaneo. ACI ha sollecitato gli automobilisti a non effettuare transazioni attraverso questi siti e ha invitato a diffidare delle domande di bonifico istantaneo.

Il soccorso stradale ACI

Attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, il Numero Verde 803.116 risponde a tutte le esigenze di assistenza stradale. ACI Global Soccorso Stradale 803.116 è il servizio che permette di risolvere ogni eventuale problema di mobilità. Il servizio consente con professionalità di aiutare gli automobilisti con tempestività ed efficienza. Per informazioni e verifiche occorre consultare esclusivamente i siti ufficiali aci.it e acimobility.it.

Non è la prima volta che alcuni siti web fraudolenti usano abusivamente il marchio ACI per garantire falsi servizi. Di recente l’Automobile Club d’Italia ha scovato un’altra truffa messa in atto dai malviventi. Utilizzando il nome e l’immagine di ACI, gli automobilisti davano i propri dati personali e quelli del proprio veicolo su siti contraffatti e, allo stesso tempo, rischiavano di pagare un saldo di multe totalmente inventate. I truffatori, una volta ricevuti i dati e le informazioni, andavano a svuotare i conti delle vittime, trasferendo le somme con un semplice click.

Occhi aperti

Vi sono numerosi siti che offrono prodotti o servizi a prezzi stracciati per poi incassare il pagamento e non consegnare la merce. Difendersi non è semplice e richiede grande attenzione. Va ricordato che banche, enti pubblici o corrieri non chiedono mai password, codici OTP, dati della carta o bonifici via SMS, email, chat o chiamate.

I truffatori creano un senso di emergenza che porta i malcapitati ad affrettarsi per poi rimanere spiacevolmente sorpresi. Prima di aprire un collegamento ricevuto via email o SMS, vi consigliamo di controllare l’indirizzo URL reale. Vi suggeriamo di usare password uniche e l’autenticazione a due fattori (2FA). Non bisogna mai agire d’impulso sulla base di una richiesta esplicita o minacciosa.

In caso di truffa vi consigliamo di contattare subito la tua banca per bloccare i pagamenti, la carta o il conto. Sarebbe utile conservare tutte le prove e inviare una segnalazione preliminare digitale tramite il servizio di Polizia Postale. Purtroppo i casi stanno crescendo e in base a una analisi della Fabi sulle frodi digitali è emerso che oltre 828 milioni di euro sono stati sottratti in quattro anni. Lo scorso anno i casi sono diminuiti dello 0,4%, ma il denaro rubato è salito del 17,4% e ha raggiunto il record di 269 milioni. Se da una parte la tecnologia ha aperto nuovi orizzonti, la criminalità sta rendendo le truffe sempre più sofisticate. Per questo motivo servirebbero investimenti continui nella sicurezza, nella prevenzione e nell’informazione dei clienti.