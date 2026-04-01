Dal piacere di guida alle sfide dell'elettrificazione: perché meno del 25% delle nuove auto offre ancora il pedale della frizione e la leva del cambio

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Cambio manuale: specie in via di estinzione

Per decenni, l’immagine dell’appassionato di motori è stata indissolubilmente legata a un gesto specifico: la mano che impugna con decisione una leva meccanica e il piede che preme con precisione il pedale della frizione. Il cambio manuale non è mai stato solo un componente tecnico, ma il simbolo del piacere di guida, capace di offrire un senso di controllo e coinvolgimento che nessuna intelligenza artificiale può replicare.

In Europa, fino a pochi anni fa, questa trasmissione era lo standard, mentre l’automatico era considerato un lusso per pochi. Oggi, però, questo rito di passaggio tra uomo e macchina sta scomparendo dai listini, lasciando spazio a un futuro sempre più automatizzato.

Le ragioni di un addio annunciato

La scomparsa della “cara e vecchia leva” non è un evento casuale, ma il risultato di una trasformazione profonda del mercato automobilistico. Le motivazioni sono in primo luogo tecniche e pratiche: le trasmissioni automatiche moderne sono diventate più fluide, efficienti e facili da usare nel traffico congestionato delle città. Inoltre, i costruttori prediligono l’automatico perché garantisce risultati migliori nei test di omologazione e di consumo, essendo più facile da programmare per massimizzare l’efficienza.

Un ruolo determinante è giocato dall’elettrificazione. Nelle auto elettriche la trasmissione è quasi sempre monomarcia, mentre nei modelli ibridi la componente elettrica è legata a doppio filo con la gestione automatica dei rapporti. Anche il dominio incontrastato dei SUV ha contribuito al declino, poiché queste vetture nascono quasi esclusivamente con trasmissioni automatiche.

I dati della crisi

I numeri confermano una tendenza ormai evidente. Secondo una ricerca di CarGurus, nel 2026 saranno disponibili solo 67 modelli nuovi con trasmissione manuale nel Regno Unito, un calo netto rispetto agli 82 dell’anno precedente. Se guardiamo indietro di un decennio, il numero di auto con tre pedali si è più che dimezzato.

Oggi, meno di un quarto delle nuove auto offre ancora il manuale. Su un campione di circa 300 modelli analizzati, ben 225 sono disponibili esclusivamente con cambio automatico. Marchi storici come Volvo e Alfa Romeo sono già passati totalmente all’automatico, seguiti recentemente da Mini e Honda. Persino nelle autoscuole il trend sta cambiando: sempre più giovani prendono la patente su auto automatiche, ottenendo un documento che limita legalmente la loro guida a veicoli senza frizione.

Dove resiste il manuale

Nonostante il declino, la passione per la guida tradizionale resiste in alcune nicchie specifiche. Il cambio manuale sopravvive principalmente in due segmenti: le vetture accessibili (city car e utilitarie) e le sportive di razza. In Italia, tra i modelli che offrono ancora almeno una versione manuale troviamo:

sportive: modelli come la BMW M2, M3 e M4, la Porsche 911, la Lotus Emira e la Toyota GR Yaris o Supra continuano a coccolare i puristi;

modelli come la BMW M2, M3 e M4, la Porsche 911, la Lotus Emira e la Toyota GR Yaris o Supra continuano a coccolare i puristi; modelli popolari: case come Fiat (con Grande Panda, 500, Pandina e Tipo), Hyundai (Bayon, i10, i20, Tucson) e Dacia (Duster, Sandero, Jogger) offrono ancora l’opzione dei tre pedali.

L’elenco, seppure non così lungo, contiene altre vetture ancora, passando per Skoda, Opel, Citroen, Seat, Suzuki, Peugeot, che in alcuni modelli dispongono ancora della leva del cambio. Il futuro appare segnato, ma come suggeriscono gli esperti, per chi non vuole rinunciare al coinvolgimento totale, il mercato dell’usato rimarrà a lungo l’ultimo grande rifugio per chi ama ancora guidare alla vecchia maniera.