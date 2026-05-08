Aggiungi Virgilio Motori alle tue fonti preferite su Google

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Tra normative, incentivi e nuovi modelli in arrivo, restare informati sul mondo automotive non è sempre così immediato. Proprio per questo Google ha introdotto la possibilità di scegliere le proprie fonti preferite, così da rendere l’informazione più personalizzata e vicina ai propri interessi. Da oggi puoi aggiungere Virgilio Motori tra le tue fonti preferite su Google e trovare più facilmente contenuti dedicati ad auto, moto e mobilità direttamente tra le notizie principali. Un modo semplice per restare aggiornati senza dover cercare ogni volta le informazioni che ti interessano.

Come aggiungere Virgilio Motori alle tue fonti preferite

Per aggiungere Virgilio Motori alle tue fonti preferite basta accedere qui alla sezione dedicata alle notizie su Google (come Google News o le notizie principali) e cercare Virgilio tra le fonti disponibili, proprio come mostrato qui sotto.

Una volta trovato, è sufficiente selezionarlo per iniziare a visualizzare più spesso i nostri contenuti. Da quel momento, gli articoli di Virgilio Motori avranno maggiore visibilità all’interno della tua esperienza di lettura, comparendo più facilmente tra quelli suggeriti da Google.

Un’informazione più vicina alle tue passioni

Scegliere le proprie fonti significa costruire uno spazio informativo sempre più personale: aggiungendo Virgilio Motori tra le preferite, puoi trovare più facilmente aggiornamenti, approfondimenti e novità sul mondo della mobilità. Un modo pratico per restare sempre aggiornati su auto, moto e tutto ciò che ruota intorno al mondo automotive.