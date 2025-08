Ma come capire se il proprio mezzo è coinvolto? Le autorità locali hanno aperto una sezione dedicata sul portale del ministero dell’Ecologia, accessibile pubblicamente: è possibile navigare tra le 30 Case automobilistiche coinvolte e identificare, marca per marca, i modelli e i periodi di produzione potenzialmente pericolosi, altrimenti prosegui con la lettura. Per avviare la verifica, serve il numero di telaio (VIN), un codice di 17 caratteri presente sul libretto, sul parabrezza o nell’area personale del sito del costruttore.

Mentre milioni di persone si preparano a partire per le vacanze, la Francia sventola il cartellino rosso alle auto con airbag Takata difettoso . Arrivato dopo anni di rinvii, in cui il problema è stato sospeso, l’intervento proibisce di circolare con uno dei modelli coinvolti oltreconfine. Le conseguenze toccano anche chi arriva dall’Italia e dal resto del Vecchio Continente, magari diretto in vacanza alla guida di un veicolo rientrante tra quelli notificati.

Le origini del caso Takata

Il problema Takata non è una novità. Risale al 2014, quando venne alla luce un difetto grave negli airbag forniti dall’azienda giapponese: in alcuni casi, con il tempo o in condizioni di forte umidità, l’airbag può esplodere con troppa forza, proiettando frammenti metallici nell’abitacolo. Da allora, sono fioccati milioni di richiami in tutto il mondo, un’ondata durata anni.

In Italia la gestione è sempre stata frammentata, dando ai costruttori la libertà di muoversi a loro discrezione tra avvisi postali, controlli su richiesta e comunicati, in assenza di un sistema centralizzato accessibile al conducente medio. Eppure i modelli coinvolti sono numerosi, e in parecchi casi si tratta di auto diffusissime nei nostri confini, tra cui Citroën C3 e DS3 (2009–2019), Opel Zafira, Astra, Meriva, vari modelli Ford, Seat Ibiza e Leon, Audi A3, A4 e Q5, Volkswagen Golf, Polo, Passat, solo per citare quelli più noti.

A ogni modo, la portata è ben più ampia, riguardando un totale di 30 brand, dai colossi come Toyota, Honda, Nissan, Mercedes, Peugeot, Fiat e BMW, fino a nomi meno riconosciuti lungo la nostra penisola, come Cadillac, Daihatsu o Saab. Diversi esemplari sono stati immatricolati fino al 2017 o poco oltre, e oggi rappresentano una fetta visibile del traffico quotidiano, dai centri urbani alle aree periferiche.

Cosa cambia davvero

Il ministero dei Trasporti francese ha chiarito che i costruttori devono completare le riparazioni entro due settimane, offrire un mezzo sostitutivo se la vettura resta ferma oltre 15 giorni, e affrontare sanzioni se non rispettano i tempi, con 1,7 milioni di veicoli già coinvolti nel Paese. In Italia non sono previsti blocchi ufficiali, ma le conseguenze iniziano a farsi sentire. Gli automobilisti diretti all’estero, soprattutto in queste settimane, dovranno verificare subito le condizioni del proprio veicolo, in caso contrario il rischio di incorrere in multe e nel fermo dell’auto è concreto. La linea dura imposta apre una faglia nel sistema e qualora altri Paesi decideranno di seguire le orme, la paralisi sarà inevitabile.

La lista completa dei marchi e dei modelli coinvolti

Il richiamo resta aperto, ma ora è più facile sapere come muoversi. L’elenco completo dei modelli e degli anni di produzione interessati è disponibile qui sotto, in alternativa, si può usare anche il motore di ricerca sul sito ufficiale francese. La piattaforma istituzionale aiuta a capire se l’auto va controllata, i centri di assistenza sanno cosa fare e i tempi sono chiari: un passaggio semplice, che può evitare seccature. In entrambi i casi, se il tuo veicolo viene segnalato, il passo successivo è sempre quello di contattare il costruttore o la concessionaria.

Richiedi un controllo tecnico urgente senza esitare: le Case lo hanno già previsto, peccato che in tanti guidino ancora ignari del pericolo. Ecco tutti i modelli segnalati con airbag Takata difettosi, distinti per marca e anni di produzione (segnalati tra parentesi).

Audi

A3 (2006–2013)

A4 (2005–2008)

A4 Cabriolet (2007–2009)

A5 (2010–2011)

A5 Cabriolet (2010–2011)

A6 (2005–2011)

Q5 (2009–2012)

R8 (2016–2017)

TT (2015–2017)

BMW

Serie 1 (E81/E82/E87/E88): 2004–2015

Serie 1 (F20/F21): 2011–2017

Serie 2 (F22/F23): 2012–2017

Serie 2 Active Tourer (F45/F46): 2012–2017

M2 (F87): 2012–2017

Serie 3 (E46): 1997–2006

Serie 3 (E90/E91/E92/E93): 2004–2015

Serie 3 (F30/F31/F34): 2011–01/2018

M3 (F80): 2012–2017

Serie 4 (F32/F33/F36): 2012–2017

M4 (F82/F83): 2012–2017

Serie 5 (E39): 2000–2003

Serie 5 (F07/F10/F11): 2009–2017

Serie 6 (F12/F13/F06): 2010–2017

X1 (E84): 2004–2015

X1 (F48): 03/09/2015 – 20/10/2016

X3 (E83): 01/07/2003 – 23/08/2010

X3 (F25): 02/07/2010 – 22/08/2017

X4 (F26): 10/03/2014 – 08/11/2017

X5 (E53): 03/04/2000 – 30/09/2003

X5 (E70): 27/10/2006 – 26/06/2013

X5 (F15): 12/02/2013 – 08/11/2017

X5 M (F85): 20/11/2014 – 01/09/2017

X6 (E71/E72): 06/08/2007 – 08/06/2014

X6 (F16): 28/03/2014 – 04/11/2017

X6 M (F86): 26/09/2014 – 28/08/2017

Cadillac

BLS (2006–2008)

Escalade (2007–2014)

Chevrolet

Aveo T300 (26/01/2011 – 27/06/2016)

Orlando (26/01/2011 – 27/06/2016)

Cruze (02/12/2008 – 10/01/2017)

Trax (12/11/2012 – 31/08/2015)

Avalanche, Silverado, Suburban, Tahoe (2007–2013)

Chrysler

300 (2004–2016)

Aspen (2007–2009)

Crossfire (2007–2008)

Citroën

C3 II (24/09/2008 – 21/02/2017)

C4 II (02/02/2010 – 20/05/2018)

C-Zero (10/2010 – 02/2017)

Daihatsu

Charade (NSP90): tutte le annate

Dodge

Challenger (2008–2014)

Charger (2006–2015)

Dakota (2005–2011)

Durango (2004–2009)

Magnum (2005–2008)

RAM 1500 (2005–2008)

RAM 1500/2500 (2006–2009)

RAM 1500/2500/3500 (2003–2004)

RAM 2500/3500 (2005)

RAM 3500 (2006–2009)

RAM 3500 CAB (2007–2010)

RAM 4500/5500 (2008–2010)

Sprinter (2007–2009)

DS Automobiles

DS 3 I (05/12/2008 – 30/05/2019)

DS 4 I (05/05/2010 – 2018)

DS 5 (30/06/2010 – 09/02/2018)

Ferrari

California (2008–2014)

California T (2014–2018)

458 Italia (2009–2015)

458 Spider (2011–2015)

458 Speciale (2014–2016)

458 Speciale A (2015–2016)

488 GTB / Spider (2015–2018)

FF (2011–2016)

F12 Berlinetta (2012–2017)

F12 tdf (2016–2018)

GTC4 Lusso / Lusso T (2016–2018)

812 Superfast (2018)

Ford

Everest (02/02/2004 – 02/09/2014)

Ranger (02/02/2004 – 17/10/2011)

Mondeo / S-Max / Galaxy (01/06/2006 – 01/03/2017)

Mustang (06/04/2004 – 21/06/2014)

GT (20/02/2004 – 22/09/2006)

P150 Ranger (01/01/2004 – 31/12/2006)

P150 Ranger US (01/01/2007 – 31/12/2011)

Fusion US (01/01/2006 – 31/12/2012)

Milan (01/01/2006 – 31/12/2011)

MKZ / Zephyr (01/01/2006 – 31/12/2012)

Edge / MKX (01/01/2007 – 31/12/2010)

Honda

Accord VI, VII, VIII (1998–2014)

Civic VI–IX (1996–2011)

CR-V I–IV (1997–2012)

FR-V (2005–2009)

Insight II (2010–2013)

Jazz I–III (2002–2015)

Legend (1999–2008)

Stream (2001–2005)

Shuttle (1998–1999)

Logo (1999)

Goldwing GL1800 (2007–2016)

Jaguar

XF (X250, X260) (2007–2017)

XE (2016)

F-PACE (2017)

Jeep

Wrangler (2007–2016)

Lancia

Thema (2012–2014)

Land Rover

Discovery Sport (2015–2017)

Range Rover LM (2006–2012)

Lexus

IS (2005–2018)

SC430 (2001–2009)

Mazda

Mazda2 (20/06/2007 – 03/11/2014)

Mazda6 (14/02/2002 – 29/01/2010)

B-Series / BT-50 (01/02/1999 – 10/10/2014)

CX-7 (04/04/2006 – 01/03/2012)

CX-9 (20/09/2007 – 03/09/2012)

RX-8 (28/07/2003 – 01/07/2010)

Xedos 9 (20/06/1996 – 15/11/1999)

Mercedes-Benz

Classe A II (169), C II/III (203/204), E IV (207/212), M II (164), R (251), GL I (164), SLK II (171), SLS (197), GLK (204): 2004–2016

Classe G (461): 2014–2018

Vito / V (639), Sprinter (906): 2005–2018

Mitsubishi

Pajero (V80-V90): 2006–2017

L200 (KA0T-KB0T): 2006–2016

i-MiEV (HA3W–HA4W): 2010–2017

Lancer (tutti modelli): 1996–2017

Colt (CK0A), Pajero Pinin, Space Runner, Space Gear: 1996–2000

Nissan

Almera (N16): 22/05/2001 – 25/12/2008

Almera Tino (V10): 22/08/2001 – 21/11/2005

Maxima QX (A33): 03/07/2000 – 11/06/2003

Note (E11): 30/08/2005 – 19/07/2013

Pathfinder (R50): 19/07/2001 – 09/07/2004

Patrol V (Y61): 19/02/2001 – 24/12/2008

Navara (D22): 24/04/2001 – 25/12/2003

Terrano (R20): 06/01/2003 – 28/11/2006

Teana (J31): 05/04/2004 – 01/11/2007

Tiida (C11): 13/11/2007 – 01/08/2014

X-Trail I (T30): 02/07/2001 – 28/11/2008

Opel

Astra H/RHT 04: 03/01/2005 – 11/06/2014

Cascada 13/A: 08/05/2012 – 22/08/2018

Meriva 07B: 05/02/2009 – 24/03/2017

Mokka 12A: 15/12/2011 – 06/06/2018

Vectra / C: 04/07/2003 – 10/10/2008

Zafira 10/C: 25/02/2011 – 26/07/2016

Astra J (berlina e SW): 24/02/2009 – 23/08/2018

Astra GTC 10: 24/02/2009 – 23/08/2018

Signum 02/A: 16/02/2005 – 19/06/2008

Peugeot

iOn: 10/2010 – 05/2017

Saab

9-3 (2006–2011)

9-5 (2006–2009)

Seat

Alhambra (2011–2017)

Altea / Altea Freetrack (2010–2015)

Ateca (2017)

Exeo (2009–2013)

Ibiza (2016–2017)

Leon PQ (2010–2014), Leon 37x (2013–2017)

Toledo (2013–2017)

Skoda

Citigo (2013–2018)

Fabia II (54): 2013–2015

Fabia III (NJ): 2015–2018

Kodiaq EU: 2017–2018

Octavia III (5e): 2013–2018

Rapid EU (NH): 2013–2018

Roomster (5J): 2013–2015

Superb II (3T): 2014–2015

Superb III (3V): 2015–2018

Yeti (5L): 2014–2017

Subaru

Forester (2009–2022)

Legacy / Outback (2004–2014)

Impreza / WRX / STI (2004–2014)

Tribeca (2006–2014)

Baja (2003–2006)

Suzuki

Grand Vitara (1998–2000)

Tesla

Model S (2014–2016)

Toyota

Auris (2006–2012)

Avensis / Verso (2002–2008)

Corolla (2001–2010)

Hilux (2005–2015)

Picnic (2003–2005)

RAV4 (2003–2005)

Yaris (2001–2017)

Volkswagen