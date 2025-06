Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis La crescita di Alfa Romeo nel 2025 è trainata da Junior, Tonale e Stelvio, simboli del rilancio del marchio italiano

Un 2025 all’insegna delle soddisfazioni per Alfa Romeo, con maggio che segna un altro mese positivo. Il marchio, simbolo di sportività ed eleganza, continua a guadagnare terreno nel mercato italiano, dimostrando come la passione per il Biscione si stia rinnovando. Con 2.494 immatricolazioni e una quota di mercato dell’1,8%, Alfa segna un incremento di ben il 24% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Analizzando nell’insieme i primi cinque mesi dell’anno, la storia diventa ancora più solida, grazie a 14.289 unità vendute e un incremento del 31% rispetto allo scorso anno. Numeri che parlano chiaro e raccontano un trend in costante ascesa da approfondire.

Alfa Junior: la protagonista del mese

Una buona parte del nuovo successo di Alfa Romeo è da attribuire alla nuova Junior. Il suv compatto dal look aggressivo ha conquistato l’interesse di tanti automobilisti italiani (e francesi) grazie al suo dinamismo e una personalità chiaramente Alfa Romeo. Grazie alla collaborazione tra le piattaforme condivise in Stellantis, la Junior può vantare una delle offerte più complete sul mercato del settore Premium. Un SUV di segmento B ora disponibile anche in versione Ibrida Q4, ad affiancare l’elettrica già presente in listino.

Giulia e Stelvio: il fascino non passa mai di moda

Mentre la Junior corre veloce sul mercato, Giulia e Stelvio restano saldamente in pista. I due modelli che hanno segnato la rinascita recente del marchio continuano a ottenere buoni risultati, confermandosi tra le scelte preferite da chi cerca un’auto Premium che vuole essere elegante senza mai mettere in secondo piano il piacere di guida. La Giulia, con il suo design affilato e le motorizzazioni brillanti, resta una delle poche berline in grado di gareggiare in termini di vendite con la concorrenza tedesca. La Stelvio, invece, riesce ancora a distinguersi nel panorama dei SUV di segmento D grazie a un assetto che non dimentica mai il DNA sportivo di Alfa Romeo. Anche grazie alle iconiche versioni Quadrifoglio, che non segnano una significativa percentuale di vendita ma aumentano la percezione di due prodotti fatti per essere guidati.

Tonale supera le 100 mila unità prodotte

E poi c’è Tonale: il simbolo della nuova Alfa Romeo sotto la direzione di Stellantis. Nata per incarnare la sportività sostenibile, la Tonale ha appena superato le 100.000 unità prodotte. Un traguardo importante, che certifica il successo globale di un modello pensato fin dal principio per essere strategico. E il pubblico, evidentemente, ha risposto con entusiasmo. Tonale è il primo SUV ibrido del marchio e rappresenta una sintesi convincente tra l’heritage sportivo del brand e le sfide della mobilità contemporanea. Tra le armi vincenti di Tonale c’è la scelta di non rinunciare al diesel e di accoppiarlo a varianti sostenibili come il mild hybrid e una variante alla spina per la città.

Il 2025 si sta quindi confermando un anno importante per Alfa Romeo, non solo per i numeri in crescita, ma per la solidità del progetto che li sostiene. Una gamma coerente, ben posizionata, che risponde con carattere e innovazione alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione. Il Biscione è tornato a mordere e a raccogliere appassionati.