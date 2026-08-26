Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Nuovo appello per l'Alfa Romeo 33 Stradale sparita

Uno dei 18 esemplari di Alfa Romeo 33 Stradale sembrava sparito nel nulla dopo una vendita anomala. Ora ci sono interessanti sviluppi della vicenda, a partire dalla denuncia sporta in Procura a Milano dagli eredi del precedente proprietario, che sostengono di essere stati costretti a cedere l’auto in un clima di tensioni e intimidazioni

In seguito l’esemplare leggendario sarebbe stato cancellato dal Pubblico registro automobilistico (Pra) e fatto sparire dalla circolazione.

Il legittimo proprietario era un collezionista di auto storiche e aveva conservato la 33 Stradale per decenni. La supercar degli anni ’60 vale oggi una fortuna, se in perfette condizioni. Si stima possa arrivare anche a 30 milioni di euro e sarebbe stata venduta per 10 euro. Non ci vuole un ispettore geniale per comprendere che qualcosa non torna.

Appello al ministro della Cultura

Da un’indagine dei legali che rappresentano gli eredi del proprietario della 33 Stradale, gli avvocati campani Sergio e Angelo Pisani, è emerso che l’auto si troverebbe in Francia. I difensori hanno esplicitamente richiesto al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, un intervento, anche attraverso un confronto con le autorità transalpine, allo scopo di verificare se l’auto milanese si trovi effettivamente oltreconfine.

Gli avvocati si sono chiesti come è stato possibile trasferire all’estero un bene di tale rilevanza storico-culturale senza un regolare provvedimento di libera circolazione. Angelo e Sergio Pisani hanno dichiarato:

“Se l’auto è effettivamente un bene sottoposto a tutela, bisogna verificare con quali documenti sia uscita dall’Italia, quando e attraverso quali procedure”.

Vi sono ancora molti dubbi intorno alla vicenda, dato che la preziosa vettura sarebbe rimasta parcheggiata per decenni, custodita in un garage specializzato di un amico del proprietario. La famiglia in seguito avrebbe subito delle pressioni e delle minacce. Gli eredi hanno deciso di liberarsi del veicolo alla cifra simbolica di 10 euro e a quel punto l’auto sprovvista di targa sarebbe scomparsa. La proprietà della vettura sarebbe stata trasferita attraverso atti contestati dalla famiglia del defunto proprietario, ritenuti simulati e maturati sotto forti tensioni.

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Auto iconica

La verità emergerà prima o poi, ma la fuoriserie sarebbe stata sottoposta a interventi e riparazioni in un’officina italiana. L’Alfa Romeo 33 Stradale da circa 30 milioni di euro che, secondo quanto è emerso, si troverebbe in Francia da oltre trent’anni. Non potrebbe passare inosservata con il potente motore della Tipo 33 da competizione, ovvero un 8 cilindri a V di 90° da 1995 cm³ con alesaggio di 78 mm e corsa di 52,2 mm.

Prodotto interamente in alluminio e magnesio, dispone di distribuzione a doppio albero a camme in testa per bancata, 2 valvole per cilindro al sodio inclinate di 48° (33 mm di diametro quella di aspirazione e 28 mm di diametro quella di scarico), con sistema a doppia accensione dotato di sedici candele.

La 33 Stradale è un emblema del Made in Italy, anche grazie al suo rapporto peso/potenza. É stata prodotta in soli 18 esemplari tra il 1967 e il 1969. Con un peso piuma di 690 kg, era in grado di performance da sogno, potendo raggiungere una velocità massima dichiarata di 260 km/h, e uno scatto da ferma a 100 km/h in 5,6 secondi.