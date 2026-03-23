Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Virgilio Motori Alfa Romeo 33 Stradale sparita: un intrigo internazionale

Nel gotha del collezionismo automobilistico mondiale, il nome dell’Alfa Romeo 33 Stradale è uno di quelli più altisonanti, di quelli ristretti a una categoria speciale di impronta quasi divina. Prodotta in appena 18 esemplari tra il 1967 e il 1969, questa scultura a quattro ruote rappresenta l’apice della bellezza meccanica, con un valore stimato che oggi tocca l’astronomica cifra di 30 milioni di euro.

Eppure, dietro il fascino immortale delle linee di Franco Scaglione e il ruggito del suo V8 da 2 litri, si nasconde un intrigo internazionale che nelle ultime ore si è arricchito di un capitolo ancora più oscuro. Mentre la Procura di Milano indaga sulla sparizione di uno dei prestigiosi esemplari, una nuova ondata di pressioni e intimidazioni sta cercando di soffocare la ricerca della verità, trasformando un caso di cronaca in un pericoloso assedio psicologico ai danni degli eredi di uno scomparso collezionista.

Una vicenda scabrosa

Tutto ha inizio a Brescia, con la morte di un grande appassionato e proprietario di uno di questi rarissimi gioielli del Biscione. Poco dopo il lutto, quella che doveva essere l’eredità più preziosa della famiglia è svanita nel nulla, dando il via a un’indagine per reati pesantissimi: estorsione e falso in atto pubblico.

Il centro del mistero risiede in una transazione che ha dell’incredibile: la 33 Stradale sarebbe stata ceduta a due cittadini francesi per la somma ridicola di appena 10 euro. Secondo le denunce, questo “affare” sarebbe stato il frutto di mesi di minacce legali e pressioni psicologiche orchestrate da un presunto amico di famiglia, definito dai legali il “regista occulto” dell’operazione.

A rendere il quadro ancora più torbido è la comparsa di una struttura societaria, la “Fabre 33 società semplice”, costituita il giorno successivo alla firma di una contestata mediazione. In questa entità compare il nome di un avvocato che, in un clamoroso conflitto d’interessi, aveva precedentemente assistito proprio la famiglia bresciana depredata.

Subito dopo questi passaggi burocratici, le tracce del bolide si interrompono: le targhe originali sono state dichiarate smarrite e la vettura è stata radiata dal PRA ed esportata in Europa, sparendo dai radar.

L’ultimo atto

La famiglia, disperata ma decisa a non arrendersi, ha lanciato un contrattacco pubblico mettendo sul piatto una ricompensa di 100.000 euro per chiunque fornisca informazioni utili al ritrovamento della leggenda di Arese. Ma è proprio qui che la vicenda ha preso una piega ancora più inquietante.

L’ultimo sviluppo, reso noto dall’avvocato della famiglia, parla di una integrazione di querela depositata d’urgenza presso la Procura di Milano. Dopo che la notizia della sparizione è diventata di dominio pubblico, si è registrata una violenta “recrudescenza di comportamenti volti a condizionare la volontà dei denuncianti“.

Gli eredi sarebbero ora bersaglio di una strategia organizzata di minacce, anche indirette, e pressioni costanti mirate a “sgonfiare” l’indagine. Fortunatamente, i file audio di queste conversazioni sono stati registrati e consegnati agli inquirenti come prova di questo tentativo di intimidazione.

Oltre alla richiesta di un incidente probatorio, la difesa chiede ora il sequestro urgente del veicolo tramite la cooperazione giudiziaria internazionale, per evitare che questo capolavoro (che oggi è stato riproposto in chiave moderna) da 30 milioni di euro si disperda definitivamente nell’ombra di un ricatto senza fine.