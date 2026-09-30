Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Alfa Romeo Alfa Romeo CuoreRosso accende la curiosità degli appassionati

Alfa Romeo non smette di far parlare di sé nell’attesa del Salone di Parigi, e questa volta lo fa con un nome che profuma già di passione: CuoreRosso. La Casa di Arese ha scelto proprio questo appellativo per battezzare la concept car che debutterà al prossimo Mondial de l’Auto, l’annuncio è arrivato prima con un teaser su Instagram e poi confermato ufficialmente tramite comunicato stampa. Un modo tutto Alfa di alimentare l’attesa: pochi indizi, tanta suggestione, e un video che lascia più domande che risposte.

Svelato il nome

Il nome CuoreRosso non è arrivato per caso, né è stato deciso a tavolino soltanto dai vertici del marchio. Il Biscione ha infatti coinvolto direttamente gli appassionati in un sondaggio, e CuoreRosso è risultato il secondo nome più votato dai lettori, subito dopo “Battito”. Una scelta che racconta lo spirito con cui Alfa Romeo sta costruendo l’attesa attorno a questo progetto: un dialogo continuo con il pubblico, fatto di teaser, sondaggi e piccoli indizi lasciati cadere uno alla volta nelle settimane precedenti al debutto vero e proprio.

Il video anticipa poco

Il nuovo teaser prosegue sulla stessa linea di quelli già mostrati in precedenza: pochi secondi, grafiche che si sovrappongono creando un continuo gioco di vedo-non-vedo, e qualche dettaglio estetico che emerge appena prima di sparire di nuovo. Tra gli elementi che si riescono a intravedere ci sono i fari, composti da diversi punti luce a Led integrati in una struttura realizzata in fibra di carbonio, mentre sul frontale lo storico scudetto Alfa Romeo potrebbe nascondere un logo retroilluminato, un dettaglio che darebbe ulteriore carattere al frontale della vettura.

Non manca poi un fotogramma che lascia intuire più di quanto dica esplicitamente: nella parte iniziale del filmato si scorge infatti una silhouette impegnata in un traverso, elemento che suggerisce una configurazione a trazione posteriore. Le proporzioni intraviste, inoltre, fanno pensare a una vettura con motore centrale, quasi un’erede spirituale ideale della mitica Alfa Romeo 4C, la piccola sportiva che ha fatto sognare generazioni di appassionati del Biscione.

In arrivo a Parigi

Il debutto ufficiale di CuoreRosso è fissato al Salone di Parigi, l’appuntamento che negli ultimi mesi sta diventando sempre più centrale nelle strategie di comunicazione di Alfa Romeo. Resta però un interrogativo di fondo: un modello con queste caratteristiche, sportivo, compatto e potenzialmente a motore centrale, non risulta al momento inserito nel piano industriale ufficiale della Casa di Arese.

Una possibile spiegazione arriva dal progetto Fuoriserie, un filone speciale che potrebbe affiancarsi alla futura gamma di modelli di segmento D, gli eredi di Giulia e Stelvio, oltre alle prossime evoluzioni che comprenderanno la nuova generazione della Tonale, attesa entro la fine del prossimo anno, e una hatchback pensata per raccogliere l’eredità di Giulietta e 147.

Se davvero CuoreRosso dovesse rappresentare l’apripista di questa linea più esclusiva, si tratterebbe di una notizia particolarmente interessante per tutti gli appassionati del marchio, che da tempo aspettano un ritorno dell’Alfa Romeo più pura e sportiva, lontana dai crossover e più vicina allo spirito che ha reso celebre il Biscione nel mondo.

Nel frattempo, non resta che aspettare le prossime settimane, quando i teaser lasceranno finalmente spazio alla vettura reale, svelata in tutta la sua interezza sotto le luci del salone francese.