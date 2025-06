Alfa Romeo ha annunciato un'importante partnership con Luna Rossa di cui sarà sponsor in vista dell'edizione numero 38 dell'America's Cup in programma a Napoli

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Alfa Romeo è partner di Luna Rossa in vista della prossima America's Cup

Alfa Romeo ha annunciato una partnership molto importante: il marchio italiano, infatti, supporterà Luna Rossa, vero e proprio simbolo della vela italiana, in vista della 38° edizione della America’s Cup, la competizione velica più importante al mondo che si svolgerà per la prima volta in Italia e, in particolare, del suggestivo scenario del Golfo di Napoli, città fortemente legata anche al marchio Alfa Romeo.

Attualmente, Alfa Romeo realizza nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, alle porte di Napoli, uno dei modelli più importanti della sua gamma, il Tonale. Il sito è stato utilizzato anche per la produzione dell’Alfasud e per diversi modelli del marchio a partire dagli anni 90 del secolo scorso. Ecco tutti i dettagli sulla partnership e il video con cui quest’accordo è stato annunciato ufficialmente.

Una prestigiosa partnership

L’annuncio della partnership è arrivato in queste ore ed è stato accompagnato anche da importanti dichiarazioni da parte dell’amministratore delegato di Alfa Romeo, Santo Ficili, sul futuro del marchio italiano e sulla nuova strategia di prodotto che andrà ad arricchire la gamma Alfa Romeo nel corso dei prossimi anni. Per il brand del Gruppo Stellantis, la partnership con Luna Rossa è un’occasione unica anche considerando la vetrina internazionale che l’America’s Cup rappresenta.

A ufficializzare la nuova partnership tra Alfa Romeo e Luna Rossa è un video ufficiale che mostra sia l’iconica barca italiana, impegnata in alcune competizioni, che i modelli Alfa Romeo, raffigurati in alcune sequenze in pista e in altre sequenze realizzate proprio sullo sfondo del Golfo di Napoli. La città partenopea era stata scelta nei mesi scorsi anche per il lancio delle serie speciali Intensa, realizzate per arricchire la gamma di Giulia, Stelvio e Tonale. Il video della collaborazione tra le due icone italiane, che vi proponiamo qui di sotto, è stato pubblicato su Instagram dai rispettivi account ufficiali.

La 38° edizione dell’America’s Cup si disputerà a Napoli nel corso del 2027. L’annuncio è stato dato poche settimane fa. Il campo di gara sarà il lungomare della città mentre i team che parteciperanno all’evento avranno una base operativa e logistica più a ovest, a Bagnoli, oltre la collina di Posillipo. Si tratta di una zona che da tempo attende di essere riqualificata.

Le parole dei protagonisti

L’annuncio della partnership non poteva non essere accompagnato dalle dichiarazioni dei protagonisti, che hanno fortemente voluto quest’accordo tra le due icone italiane. Santo Ficili, CEO Alfa Romeo a cui è stato affidato il compito di guidare il marchio in un periodo cruciale della sua storia, ha commentato così la collaborazione con Luna Rossa: “Non c’è partner migliore di Luna Rossa, un marchio che, come noi, porta con sé una forte identità, una ricca storia e una visione chiara di ciò che verrà, una passione per lo sport, una spinta all’eccellenza, un profondo senso di appartenenza e soprattutto… parla italiano. Proprio come l’Alfa Romeo.” Max Sirena, Team Director di Luna Rossa, ha aggiunto: “C‘è un’affinità naturale tra Luna Rossa e Alfa Romeo: radici profonde, tradizione italiana, spirito sportivo e una costante ricerca dell’eccellenza. Condividiamo persino il colore distintivo: il rosso”