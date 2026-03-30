Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Un aggiornamento necessario per Android Auto

Android Auto continua il suo programma di sviluppo, con tante nuove funzioni che, settimana dopo settimana e versione dopo versione, vanno ad arricchire la piattaforma software pensata per essere utilizzata sfruttando l’ampio display integrato nella plancia delle auto. Nei giorni scorsi, dopo una fase di beta test, Google ha avviato una nuova versione di Android Auto.

Si tratta della versione 16.5 che segna un nuovo passo in avanti per la piattaforma. L’aggiornamento si concentra sul miglioramento dell’esperienza d’uso, con alcuni ritocchi importanti, e prepara il terreno per i prossimi update in arrivo in futuro. Andiamo a riepilogare tutti i dettagli in merito a cosa cambia con la nuova versione.

Nessuna rivoluzione, ma un nuovo passo di un continuo programma di evoluzione. Così possiamo definire la nuova versione di Android Auto, identificata dal numero 16.5. Dopo aver avviato l’integrazione con l’intelligenza artificiale di Gemini, Google continua a rinnovare la sua piattaforma per le auto con ritocchi, ottimizzazioni e funzionalità inedite, in attesa di un massiccio restyling grafico che dovrebbe arrivare in futuro. Ricordiamo che di recente Google ha anche aggiornato Maps con novità importanti.

Da segnalare una serie importante di bug fix e, quindi, di correzioni pensate per garantire una maggiore stabilità del sistema. Si tratta di un tema particolarmente delicato, soprattutto dopo le numerose segnalazioni relative a malfunzionamenti del sistema, arrivate principalmente da utenti con smartphone Samsung Galaxy S26 (gli ultimi top di gamma della casa coreana) e Google Pixel.

Per conquistare gli utenti, Android Auto deve poter garantire un sistema completo ed efficace, senza sbavature e senza i piccoli malfunzionamenti che rischiano di pregiudicare l’esperienza d’uso. Per questo motivo, la versione 16.5 rappresenta un salto in avanti importante per la piattaforma. Correggere i bug e garantire un funzionamento ottimizzato sotto tutti i punti di vista risulta, probabilmente, più importante rispetto a introdurre nuove funzioni.

In ogni caso, Android Auto riceverà, nel prossimo futuro, diverse novità, con i widget che sono destinati a ricoprire un ruolo fondamentale per gli utenti ma anche con la possibilità di controllare la radio dell’auto e il climatizzatore direttamente da Android Auto, senza dover uscire dal sistema. In aggiunta, continuerà il programma di integrazione con l’IA che rappresenta ormai un elemento di riferimento per tutti i servizi di Google.

Come sottolineato in precedenza, si tratta di un lavoro di sviluppo continuo che deve trovare il giusto equilibrio tra interventi di ottimizzazione (come quelli fatti con la versione 16.5) e nuove funzioni inedite. Nel corso delle prossime settimane arriveranno informazioni aggiuntive in merito alle modalità con cui Google andrà ad arricchire Android Auto.

Aggiornamento in rilascio

Come riportato da Autoevolution, il rilascio di Android Auto 16.5 è in corso. Il rollout è partito negli USA e dovrebbe arrivare a breve anche in Europa. Il file APK può già essere scaricato, con gli utenti che hanno la possibilità di installare manualmente l’update sul proprio dispositivo. Contestualmente, è già partita la fase di beta del prossimo update che porterà al rilascio della versione 16.6.