Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Dal primo gennaio 2026, entrare in Area C a Milano potrebbe costare anche nel weekend. A confermarlo è stato il sindaco Beppe Sala, intervenuto nei giorni scorsi per spiegare le ragioni del provvedimento. Secondo quanto riportato, l’intento sarebbe quello di allineare le condizioni tra gli ingressi per motivi professionali nei giorni feriali e quelli legati al tempo libero durante i fine settimana.

Uniformare l’accesso tra lavoro e tempo libero

Oggi la differenza è netta: nei giorni lavorativi si paga, il sabato e la domenica no. L’idea, ora, è eliminare questo squilibrio, applicando il ticket in modo uniforme durante tutto l’arco della settimana. Il sistema attivo nella Zona a Traffico Limitato prevede il pagamento del ticket solamente tra lunedì e venerdì. Sabato, domenica e festività infrasettimanali restano esclusi. Se le modifiche annunciate verranno approvate nei tempi indicati, la distinzione verrà superata.

L’Area C copre l’intera zona racchiusa nella Cerchia dei Bastioni, vale a dire il cuore della città. Al momento, i varchi elettronici sorvegliano gli ingressi nei giorni feriali, dalle 7:30 alle 19:30, con esclusione delle festività ufficiali. Il nuovo piano prevede un’estensione del pagamento agli altri giorni dell’anno. Una revisione della disciplina d’accesso già contenuta nelle linee guida sulla mobilità approvate dalla Giunta milanese nel 2022. Tocca ora alla direzione mobilità aggiornare il Piano del Traffico, seguendo le nuove linee guida e preparando una proposta operativa.

Ticket giornaliero e agevolazioni previste

L’accesso comporta il pagamento di un ticket giornaliero, tranne in alcune situazioni specifiche, come ad esempio per i residenti che beneficiano di un numero limitato di ingressi gratuiti ogni anno. Va ricordato che già a fine ottobre 2023 l’Area C aveva subito un aggiornamento rilevante: l’aumento del biglietto da 5 a 7,5 euro per i non residenti. Anche le tariffe riservate ad altre categorie erano state riviste:

residenti in Area C: da 2 a 3 euro (con 50 ingressi gratuiti all’anno);

veicoli di servizio e autorimesse: 4,5 euro;

pagamento posticipato (entro 7 giorni): 22 euro;

NCC con più di 9 posti: tra 60 e 150 euro in base alla lunghezza del veicolo;

scuolabus NCC: tariffe tra 7,5 e 60 euro a seconda dei casi specifici.

Nel frattempo, si segnalano pure cambiamenti per la sosta. Il Municipio 1 ha approvato una delibera che chiede di trasformare 190 posti auto in via Marina (tra via Palestro e via Senato) da liberi a strisce blu a pagamento. La modifica rientra nel contesto dell’attivazione della ZTL Quadrilatero della Moda, partita il 12 maggio 2024, con la zona resa non accessibile alla maggior parte dei veicoli. Secondo il Municipio, i posti auto venivano spesso occupati da chi cercava di avvicinarsi alla nuova ZTL, sottraendo spazio a residenti e commercianti.

L’estensione del pagamento anche ai weekend si inserisce in un’ottica di riorganizzazione complessiva della mobilità urbana. Il Comune mira a una maggiore coerenza d’accesso tra i giorni feriali e quelli festivi, oltre che a una gestione più efficiente del traffico e della sosta in centro. Le prossime fasi prevedono ulteriori valutazioni tecniche e l’eventuale approvazione definitiva, ma l’orientamento appare già tracciato. In caso di via libera, dal 2026 l’ingresso in Area C sarà regolato a pagamento sette giorni su sette, con regole valide per tutte le categorie di veicoli.