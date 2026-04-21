Sono tempi difficili per gli italiani, tra aumenti dei prezzi dei carburanti, e rialzi delle assicurazioni auto nelle principali città

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

123RF Tariffe Assicurazione auto

Il 2026 è iniziato all’insegna degli aumenti per gli automobilisti italiani. Per oltre mezzo milione di proprietari di un veicolo sono aumentate le spese. Chi è stato responsabile di un sinistro ha avuto un peggioramento della classe di merito e, di conseguenza, un rincaro automatico della polizza. Oramai basta anche solo un incidente con colpa a determinare una spesa maggiore. Il rincaro supera ampiamente il risparmio ottenuto negli anni precedenti.

Dal 1° gennaio 2026 l’imposta su alcune garanzie accessorie, come l’assistenza stradale e l’infortunio del conducente, è cresciuta al 12,5%. Un incremento che non riguarda la sola RC Auto obbligatoria, ma ha determinato delle conseguenze supplementari anche tra gli automobilisti. L’effetto è un aumento del costo complessivo della polizza negli anni, anche a parità di premio base. Con la piaga degli incidenti nel Belpaese, anche a causa dell’inflazione, la metà delle province registra premi medi inferiori a 404 euro.

Divari territoriali

L’aumento del carburante nel contesto generale di rincari mette davanti a nuove sfide gli italiani. Nel quarto trimestre dello scorso anno il premio più elevato si è registrato in Toscana, Lazio e Campania. Nel quarto trimestre del 2025 il prezzo medio della garanzia RC Auto si è attestato a 432 euro, in crescita su base annua del 3,5% in termini nominali e del 2,3% in termini reali.

L’Ivass (l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) ha affermato che la crescita dei prezzi è pari quasi alla metà di quella osservata nel quarto trimestre 2024 (+6,6%) ed è più che dimezzata rispetto al 2023 (+7,8%). Le variazioni del premio medio su base annua a livello provinciale sono racchiuse tra 0% e +8,5%. Gli incrementi più importanti si registrano a Enna (+8,5%), Roma (+6,1%), Frosinone, Milano e Novara (+5,2%).

A Napoli il premio medio è superiore di 252 euro rispetto ad Aosta. Il differenziale è stabile rispetto al quarto trimestre del 2024, ma si è ridotto rispetto al 2012 del 50,4%. La diffusione della scatola nera rimane stazionaria, con un tasso di penetrazione pari al 17,7%. L’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni ha affermato che il 91,3% dei contratti determina l’applicazione di uno sconto. Lo sconto medio concesso dalle imprese è pari a 226 euro, corrispondente al 40% del premio di tariffa. La componente commerciale rappresenta il 68% dello sconto medio.

Tariffe RC Auto cresciute del 22,4%

Dal 2022 ad oggi il costo delle Rc Auto è aumentato del 22,4%, circa 79 euro in più per ogni automobilista. Con i 33,5 milioni di veicoli assicurati in Italia, il costo complessivo per gli automobilisti è di oltre 2,64 miliardi di euro in 3 anni. Numeri spaventosi, confermati dal Codacons, dopo le verifiche pubblicate dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass). A gennaio 2022, il costo medio si aggirava sui 350 euro, per l’esattezza 353 euro. Soltanto nell’ultimo trimestre del 2025, il prezzo lordo pagato alla compagnia per la copertura obbligatoria per legge è salito del 3,5% su base annua in termini nominali, per una media 432 euro a polizza.

Come sfuggire da questa morsa? Vi consigliamo di confrontare le varie offerte sul mercato, valutare con attenzione le garanzie necessarie, gli sconti e soprattutto di guidare in modo responsabile. Un piccolo errore al volante potreste pagarlo a caro prezzo negli anni futuri.