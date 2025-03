Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Audi Maxi taglio del personale per Audi

Il momento non è dei più brillanti, e non è un eufemismo. Per Audi gli ultimi tempi sono caratterizzati da incertezza e ampie difficoltà, come ci ricorda la chiusura dell’impianto di Bruxelles nello scorso febbraio. Adesso, la direzione dei Quattro Anelli per rafforzare il suo futuro è costretta a intervenire sulla forza lavoro, programmando un taglio di migliaia di persone nelle sue fabbriche. Questa, però, è solo la punta dell’iceberg di una situazione contraddistinta da molta incertezza e da una timida speranza.

La strategia per mettersi al riparo dalla crisi

Le condizioni economiche sempre più difficili, l’intensificazione della concorrenza nel settore automobilistico, soprattutto con l’avvento di nuovi player, l’accelerazione della transizione verso la mobilità elettrica e le crescenti incertezze geopolitiche hanno reso necessaria un’azione decisa per garantire la sostenibilità a lungo termine di Audi in Germania. L’obiettivo primario è dunque quello di affrontare questa situazione complessa attraverso un piano di efficientamento strutturale.

Un elemento centrale dell’accordo è l’estensione del piano di salvaguardia della forza lavoro fino al 2033. Questa misura offre una significativa garanzia di stabilità per i dipendenti Audi in Germania. Tuttavia, parallelamente a questa tutela, l’intesa prevede anche un graduale ridimensionamento degli organici. Nello specifico, è previsto il taglio fino al 2029 di circa 7.500 posizioni lavorative legate ad attività non direttamente collegate alla produzione, come l’amministrazione e il marketing. Questo ridimensionamento è parte integrante di un più ampio piano di efficientamento volto a ridurre i costi del lavoro e ad aumentare significativamente la produttività e la flessibilità.

Obiettivo risparmiare un miliardo all’anno

Per raggiungere questi obiettivi di efficientamento, l’accordo prevede una serie di misure concrete. Tra queste, spiccano la riduzione della burocrazia, dei livelli manageriali e dei comitati. Questa semplificazione della struttura organizzativa mira a snellire i processi decisionali e a migliorare l’efficienza operativa. Inoltre, verranno rivisti i regimi salariali, inclusi quelli della dirigenza, nonché i benefit, i bonus e i premi. La Casa tedesca prevede di registrare nel medio termine risparmi per oltre un miliardo di euro all’anno grazie a queste misure.

L’impegno nel domani

Nonostante la previsione di riduzione del personale in alcune aree, l’accordo sottolinea anche l’importanza degli investimenti nel futuro delle sedi tedesche. Audi si impegna a investire circa 8 miliardi di euro fino al 2029 nei suoi impianti in Germania. Questi investimenti sono cruciali per la transizione verso la mobilità elettrica e per l’adeguamento degli stabilimenti alle nuove esigenze produttive. In particolare, lo stabilimento di Ingolstadt vedrà la produzione di un nuovo modello elettrico nel segmento entry-level. Per quanto riguarda la prossima Q3, la sua produzione avverrà in collaborazione con lo stabilimento ungherese di Győr.

Infine, per il sito di Neckarsulm, si prevede un rafforzamento delle competenze in materia di digitalizzazione nel campo dell’intelligenza artificiale e lo sviluppo dell’architettura per veicoli termici, con la possibilità di assegnare un ulteriore modello. La spesa negli impianti tedeschi, focalizzati sull’elettrificazione e la digitalizzazione, testimoniano l’impegno di Audi verso l’innovazione e la preparazione per le sfide del domani. Questo accordo delinea un percorso strategico fondamentale per il proseguo di Audi in Germania, in un contesto di profonda trasformazione del settore automobilistico.