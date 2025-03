Nuova strategia per Audi in Cina: addio ai quattro anelli, nuovo brand e solo auto elettriche prodotte insieme a un partner cinese

Audi è stata uno dei primi brand europei del segmento premium a entrare nel mercato cinese, con il lancio dei primi modelli nel 1988. Dopo anni di grandi risultati, Audi e le altre Case europee sono chiamate a rivedere le proprie strategie. Il motivo è semplice: i brand cinesi, grazie all’elettrificazione, stanno crescendo a ritmo sostenuto e oggi rappresentano un’alternativa concreta alle aziende europee.

Per contrastare la concorrenza dei marchi locali, Audi si prepara a trasformarsi con un rebranding in Cina, che avrà l’obiettivo di attirare la clientela più giovane. Il mercato cinese è fondamentale per Audi (con oltre 650 mila unità vendute nel 2024) e vale quanto quello europeo e circa tre volte il mercato statunitense. Il restyling del marchio e la creazione di una nuova gamma rappresentano un vero e proprio punto di svolta.

Un nuovo brand, senza anelli

La Casa dei quattro anelli, infatti, per il mercato cinese si farà chiamare AUDI (quindi con le lettere in maiuscolo). Non è chiaro se il nuovo brand andrà a sostituire o ad affiancare quello tradizionale (che resta, semplicemente, Audi). È confermato, invece, che i modelli AUDI saranno esclusivamente elettrici e non saranno sviluppati soltanto dal Gruppo Volkswagen.

Bisogna sottolineare che la trasformazione della Casa tedesca dirà addio ai quattro anelli (sempre per il solo mercato cinese e per i modelli AUDI). Il punto di riferimento del restyling dedicato al mercato cinese è rappresentato dalla concept Audi E, svelata lo scorso anno e di cui potete vedere un’immagine in testa all’articolo. Come si può notare dal prototipo, nella parte frontale non ci sono più i caratteristici anelli del marchio del Gruppo Volkswagen ma viene inserita, più semplicemente, la scritta “AUDI”.

Elettriche con un partner cinese

I modelli AUDI saranno realizzati in collaborazione con il costruttore cinese SAIC, sfruttando la piattaforma inedita Advanced Digitized Platform. I lettori più attenti ricorderanno che l’accordo tra le due aziende risale al 2023. La collaborazione (limitata al solo mercato cinese) permetterà di ridurre i tempi di sviluppo di circa il 30%, garantendo la possibilità di costruire una gamma completa in pochi anni. Come confermato dall’azienda tedesca, il debutto ufficiale del nuovo marchio dedicato alla Cina avverrà il mese prossimo, in occasione del Salone dell’auto di Shanghai 2025, in programma a partire dal 25 aprile. Bisognerà attendere ancora un mese per avere maggiori dettagli.

L’azienda prevede di realizzare due modelli, un SUV e una Sportback che sarà anche il primo modello ad arrivare sul mercato. Le dimensioni del primo progetto saranno superiori a quelle di una A5 Avant, ma inferiori a quelle della nuova A6 Avant. Dal punto di vista tecnico, sotto la scocca ci sarà la possibilità di installare una batteria da 100 kWh che dovrebbe garantire un’autonomia superiore ai 700 chilometri, con una carica completa. Non mancherà il supporto alla ricarica rapida che, grazie all’architettura da 800 Volt, dovrebbe consentire di ripristinare circa 370 chilometri di autonomia in 10 minuti. Non ci resta che attendere il prossimo mese di aprile per scoprire tutti i dettagli in merito alle novità di Audi per il mercato cinese.