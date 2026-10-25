Ufficio Stampa Audi Spotify debutta in versione nativa sulle Audi

Appena saliti in macchina, la musica preferita è a portata di mano, anche lasciando lo smartphone in tasca. Audi apre la strada con l’introduzione della nuova versione completamente nativa di Spotify, una prima assoluta nel settore automobilistico. L’applicazione funziona direttamente attraverso il sistema di infotainment della vettura, sfruttandone la connessione Internet. Niente cavi, Bluetooth o collegamenti tramite Apple CarPlay e Android Auto.

La novità, disponibile dal 21 ottobre 2026, riguarda inizialmente alcuni modelli recenti della gamma come le elettriche A6 e-tron e Q6 e-tron, insieme ad A5, Q5 e A6 dall’anno modello 2026, purché basate sulle piattaforme compatibili. In futuro si aggiungeranno anche Q7 e Q9.

Come installare Spotify sulle Audi compatibili

Il primo passaggio avviene nell’Audi Application Store, dove si può scaricare Spotify e accedere al proprio account. L’installazione è gratuita e sono ammessi sia gli utenti Free sia quelli Premium, con le rispettive condizioni di utilizzo. Al primo accesso si può utilizzare un codice QR, dopodiché l’app funziona autonomamente, senza dipendere dallo smartphone. Su alcune vetture potrebbe essere necessario un pacchetto Audi connect.

A sviluppare questa integrazione hanno lavorato insieme Audi, Spotify e Cariad, la società del Gruppo Volkswagen specializzata nel software. Basata su Android Automotive OS, l’applicazione presenta un’interfaccia progettata per i display della vettura, diversa da quella dello smartphone.

Musica in movimento, video durante le soste

In marcia, ad esempio, lo schermo centrale non mostra i video musicali né i testi delle canzoni. Rimangono disponibili i comandi per scegliere e ascoltare i brani, anche attraverso l’assistente vocale Hey Audi. Si può inoltre interagire con Spotify DJ, la funzione che propone una selezione musicale personalizzata, così da evitare che la ricerca della canzone giusta diventi una distrazione al volante.

Una volta parcheggiato, sul display centrale trovano spazio videoclip, podcast video a schermo intero e testi sincronizzati con la musica. Le soste alle colonnine di ricarica possono così trasformarsi in momenti di intrattenimento, rendendo meno monotona l’attesa prima di ripartire.

Il passeggero anteriore beneficia di qualche libertà aggiuntiva: sulle Audi dotate di uno schermo dedicato, infatti, i contenuti video e i testi rimangono accessibili anche durante la marcia. Le limitazioni si applicano quindi al display principale, quello che potrebbe distogliere l’attenzione del conducente.

Con Spotify Jam, anche i passeggeri partecipano alla scelta della musica. Tramite un codice QR, i passeggeri possono partecipare a una sessione condivisa e aggiungere canzoni alla coda di riproduzione. Il rischio, naturalmente, è ritrovarsi a discutere sui gusti musicali prima ancora di arrivare a destinazione.

Il debutto coinvolge 47 mercati distribuiti tra Europa, Americhe, Asia, Africa e Australia. La disponibilità concreta dipende comunque dal Paese, dal modello e dalla configurazione software dell’automobile: prima di cercare l’app sul proprio sistema MMI conviene verificare che la vettura rientri tra quelle supportate.

L’esclusiva Audi, peraltro, non durerà in eterno. Spotify ha già annunciato l’intenzione di portare questa nuova esperienza anche sulle automobili di altri costruttori nel corso del prossimo anno. La musica in streaming era presente sulle vetture da tempo: la differenza è poterla gestire con un’app sviluppata appositamente per l’auto, lasciando finalmente lo smartphone in tasca.