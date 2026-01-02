Sono disponibili le Tabelle Aci 2026 per le auto aziendali che permettono di calcolare i rimborsi chilometrici e i fringe benefit: ecco dove trovarle

123RF Sono disponibili le Tabelle Aci 2026

Per le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai lavoratori, a partire dal 1° gennaio 2026, è necessario prendere in considerazione le nuove Tabelle ACI, già disponibili online. Si tratta di un elemento essenziale per determinare il valore economico dei servizi offerti dal datore di lavoro e, quindi, calcolare i rimborsi chilometrici e i fringe benefit delle auto aziendali. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Le novità

Le Tabelle ACI 2026 sono fondamentali per il calcolo dei rimborsi chilometrici, sia in caso di utilizzo di un’auto di proprietà sia in caso di auto fornita dall’azienda in uso promiscuo. Nel primo scenario, il rimborso concesso è esentasse e, quindi, non è necessario pagare l’Irpef. C’è poi la questione dei fringe benefit, quando l’auto viene fornita al dipendente non solo per l’attività lavorativa ma anche per uso privato. In questo scenario, il valore del carburante è considerato come reddito di lavoro ed è, quindi, soggetto a una tassazione, con una trattenuta direttamente in busta paga.

Le Tabelle Aci 2026 sono utilizzabili per determinare il valore esatto del rimborso, che non tiene conto dei chilometri reali ma di vari parametri inclusi all’interno delle tabelle, comprese le emissioni di CO2. In questo caso, per il 2026, per la determinazione del fringe benefit si considera il 10% del costo chilometrico per le auto elettriche e il 20% per le auto ibride plug-in. Per tutte le altre vetture, invece, la percentuale da considerare è del 50%. Come annunciato nei mesi scorsi, la norma riguarda i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2025 e concessi in uso promiscuo dall’azienda a un suo lavoratore dipendente in una qualsiasi data successiva a quella di immatricolazione. Per i fringe benefit è prevista una soglia di esenzione di 1.000 euro per i lavoratori che non hanno figli, mentre per chi ha figli a carico si sale fino a una soglia di 2.000 euro.

Come accedere alle tabelle

Per consultare le Tabelle ACI 2026 basta visitare il sito ufficiale di ACI (aci.gov.it) e accedere alla sezione dedicata ai Servizi e poi selezionare la voce Tutti i servizi online. In questa sezione, gli automobilisti hanno la possibilità di accedere a una lunga serie di tool, ad esempio per il calcolo del bollo e del superbollo. Tramite il motore di ricerca integrato è possibile recuperare il servizio di proprio interesse. Di conseguenza, cercando “fringe benefit” sarà possibile accedere alla sezione dedicata. Sono disponibili le seguenti tipologie di veicolo:

Autocaravan

Autoveicoli benzina in produzione

Autoveicoli elettrico in produzione

Autoveicoli gasolio in produzione

Autoveicoli GPL in produzione

Autoveicoli ibridi benzina in produzione

Autoveicoli ibridi gasolio in produzione

Autoveicoli plug-in in produzione

Autoveicoli benzina fuori produzione

Autoveicoli elettrici fuori produzione

Autoveicoli gasolio fuori produzione

Autoveicoli GPL – metano fuori produzione

Autoveicoli ibridi benzina fuori produzione

Autoveicoli ibridi gasolio fuori produzione

Autoveicoli plug-in fuori produzione

Motoveicoli

Per ogni tipologia di veicolo è presente un file excel da scaricare, in modo da poter consultare le nuove Tabelle Aci 2026 di proprio interesse.