Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Le cinesi si avvicinano sempre più alle flotte aziendali

Il panorama delle auto aziendali in Europa non è più quello di un tempo. Dove una volta dominavano incontrastati i marchi storici del Vecchio Continente, oggi soffia un vento nuovo, gelido per alcuni e ricco di opportunità per altri. Mantenere la flotta aziendale è diventato un esercizio di equilibrismo finanziario per le imprese, che si trovano strette tra listini in costante ascesa e la necessità di non pesare eccessivamente sui bilanci.

Secondo i dati raccolti dal think tank AgitaLab, l’industria europea ha paradossalmente spianato la strada ai costruttori cinesi, pronti a occupare quegli spazi lasciati vuoti da prezzi ormai fuori controllo.

Il dogma del TCO

La parola d’ordine nelle direzioni acquisti è diventata TCO (Total Cost of Ownership). L’88% degli addetti ai lavori conferma che le aziende hanno un obiettivo unico: mantenere invariato il costo totale di gestione, che include canone di noleggio e costi d’esercizio. Appena il 12% delle imprese accetta di assorbire i rincari pur di non toccare la qualità delle proprie car list.

In questo scenario, la soluzione sta diventando sempre più spesso “orientale”. Circa il 46% del mercato sta virando verso marchi cinesi, attratti da vetture piacevoli, con dotazioni di bordo superiori e, soprattutto, un prezzo di listino decisamente aggressivo. Sebbene i noleggiatori mantengano una certa prudenza sui valori residui per evitare brutte sorprese future, il noleggio funge da “cavallo di Troia”: permette di superare la diffidenza verso un brand sconosciuto, assicurando al contempo un turnover più rapido rispetto al mercato dei privati.

Il rischio del downsizing

Un’altra strategia per contenere i costi, adottata dal 42% del campione, è il cosiddetto downsizing delle categorie. Chi prima guidava una berlina di segmento D si ritrova oggi al volante di una compatta di segmento C. Questa manovra, però, nasconde un’insidia pratica: se l’auto aziendale non è più in grado di assolvere al ruolo di “auto di famiglia”, il dipendente potrebbe preferire altri benefit o rimborsi monetari. Il rischio per i costruttori è che, pur mantenendo le quote, la “torta” del mercato diventi sempre più piccola.

L’ascesa dei prezzi e la “disruption” tecnologica

Ma come siamo arrivati a questo punto? La causa risiede nel cambio di strategia delle Case automobilistiche che, dopo la crisi dei chip post-Covid, hanno abbandonato la corsa ai volumi per concentrarsi sui margini industriali. Il risultato è visibile nei numeri: il valore medio di un’auto immatricolata per il noleggio è passato dai 22.000 euro del 2019 ai 32.000 euro dello scorso anno.

Mentre l’Europa sembra “aver dormito”, come suggerito da alcuni osservatori al Salone di Pechino, la Cina corre su piattaforme tecnologiche a 800V per ricariche ultra-veloci, che lì sono ormai lo standard. Personaggi come Lei Jun, CEO di Xiaomi, vengono accolti come pop star, mentre i colossi come Huawei si trasformano da fornitori a veri e propri sistemi operativi dell’intera industria, creando ecosistemi che uniscono intelligenza artificiale e satelliti.

La profezia

Il futuro delle flotte sarà dunque popolato da una miriade di nuovi loghi? Non è detto. He Xiaopeng di Xpeng evoca la citazione del film Highlander: “Ne resterà soltanto uno“ (o quasi). La sua profezia per il 2030 vede la sopravvivenza di appena 5 grandi costruttori cinesi, mentre altri leader di settore come BYD ne ipotizzano circa quindici.

Ciò che è certo è che la “disruption” è in atto. Tra guerre dei prezzi e sovrapproduzione, i marchi cinesi puntano ora alle fabbriche in loco per compensare la forza dello yuan e conquistare definitivamente l’Europa. In questo scenario di convergenza digitale e industriale su larga scala, le car list aziendali non sono più semplici elenchi di modelli, ma il primo vero campo di battaglia di una rivoluzione che sta ridisegnando i confini del mondo dell’auto.