Sempre più giovani italiani sono pronti ad acquistare un'auto cinese: la fiducia verso i brand nati in Cina è sempre più alta, ecco i risultati di un'indagine

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Un sondaggio chiarisce le preferenze dei giovani italiani

Le auto cinesi si stanno ritagliando uno spazio sempre più importante sul mercato europeo. Anche in Italia, ormai da diverso tempo, i brand cinesi hanno avviato un ambizioso programma di espansione, con i primi effetti già evidenti dall’analisi dei volumi di vendita (in forte crescita).

Un sondaggio conferma un trend ormai evidente: le auto cinesi conquistano i giovani italiani che, in un numero sempre maggiore, sono pronti ad acquistare una vettura prodotta da uno dei tanti marchi nati in Cina e che oggi puntano a espandere la loro presenza sul mercato globale. Andiamo a riepilogare tutti i dettagli in merito.

L’interesse cresce ancora

Il sondaggio “Cosa pensano i giovani delle auto cinesi?“, realizzato da Areté , offre una panoramica aggiornata sulla posizione dei giovani italiani in merito alle auto cinesi. Il 75% degli intervistati, infatti, si dichiara pronto ad acquistare una vettura prodotta in Cina.

In particolare, le preferenze vanno verso le auto ibride, più flessibili rispetto alle soluzioni elettriche, e con un prezzo inferiore ai 30 mila euro, importo che viene superato da tantissimi modelli presenti sul mercato, anche nei segmenti compatti. Ricordiamo che sono disponibili anche auto cinesi a meno di 20.000 euro.

Per il 53% degli intervistati, il principale elemento delle auto cinesi che risulta essere attrattivo è rappresentato dal mix tra contenuti, tecnologie e qualità del prodotto, un aspetto che può incidere in modo significativo sulla scelta del modello da acquistare.

Da segnalare, inoltre, che per il 43% degli intervistati è il prezzo competitivo a diventare un fattore decisivo al momento della scelta di puntare su un’auto cinese. Questi elementi chiariscono i punti di forza delle auto cinesi.

Quasi un intervistato su due, inoltre, preferirebbe scegliere un’auto ibrida come modello da guidare mentre per il 34% la soluzione giusta sarebbe l’elettrico. Solo il 20%, invece, si dice pronto a puntare su un’auto benzina.

Per la scelta di un’auto cinese restano ancora alcune perplessità. Gli elementi che emergono più chiaramente dall’indagine sono due. Il primo è l’assistenza post-vendita, che rappresenta un aspetto da non sottovalutare al momento della scelta. Il secondo, invece, è legato all’affidabilità del veicolo.

Da notare, in aggiunta, che, prima di acquistare un veicolo, il 41% dei giovani punta a informarsi sfruttando siti specializzati e piattaforme online mentre il 17% si affida ai social media per raccogliere feedback su modelli e marche, valutando anche le esperienze di altri automobilisti.

Ricordiamo che il crescente interesse verso le auto cinesi da parte del mercato è confermato anche dai numeri sulle importazioni che hanno raggiunto volumi da record nel corso del primo trimestre del 2026. Il trend è evidente: i marchi nati in Cina e oggi presenti su scala globale continuano a crescere. Il mercato ha ormai intrapreso una direzione ben precisa e difficilmente la crescita registrata in questi mesi potrà arrestarsi nel breve periodo.

Massimo Ghenzer, presidente di Areté, ha commentato con queste parole i risultati dell’indagine: