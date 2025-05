Fonte: 123RF La classifica delle auto che consumano più le gomme

L’usura degli pneumatici è un fattore da tenere sempre in considerazione. Si tratta di un aspetto da non sottovalutare, in quanto può incidere in modo significativo sui costi di gestione e di manutenzione del proprio veicolo. Il consumo delle gomme può variare in base al modello. Alcune vetture, infatti, tendono a usurare maggiormente gli pneumatici rispetto ad altre. La conferma arriva da una nuova indagine di Kwik Fit, riferita al mercato britannico. L’azienda, specializzata nella vendita di pneumatici e di altri componenti per le autovetture, ha individuato quali sono le auto che hanno maggiori probabilità di usurare rapidamente gli pneumatici e che, quindi, necessitano di sostituzioni più frequenti.

La classifica stilata da Kwik Fit si basa sulle richieste di sostituzione di oltre due milioni di automobilisti che ogni anno visitano i centri assistenza dell’azienda. In particolare, è stata elaborata una graduatoria che tiene conto del numero di aree in cui un determinato modello ha registrato un tasso elevato di cambi di pneumatici.

I risultati peggiori, con un primo posto sia nella classifica dei modelli che in quella dei brand, sono stati ottenuti da Tesla. Per la Casa americana, che non sta certo attraversando un buon momento, si tratta di un dato allarmante. I suoi modelli si caratterizzano per un consumo particolarmente elevato delle gomme.

Roger Griggs, direttore della comunicazione di Kwik Fit, ha dichiarato: “Disponiamo di un enorme campione di dati su cambi pneumatici e altre riparazioni di ogni marca e modello, che il nostro team di esperti può analizzare. Questo, oltre a essere indipendente da qualsiasi produttore, fornisce ai nostri analisti un quadro più chiaro e completo delle condizioni attuali del parco auto del Regno Unito“.

Le auto che consumano di più le gomme

Kwik Fit ha realizzato una Top 10 delle auto che consumano maggiormente gli pneumatici. Questa classifica vede in decima posizione la Skoda Karoq mentre in nona posizione troviamo la Kia Niro. Entrambi i modelli hanno registrato un elevato tasso di cambio di pneumatici in 3 aree. Ottava posizione per la Jaguar XE, con 4 aree, mentre in settima e in sesta posizione troviamo due BMW come la Serie 2, con 5 aree, e la Serie 4, con 7 aree. Ad aprire la Top 5, sempre con 7 aree, è la Volvo XC40.

In quarta posizione, invece, troviamo la Mercedes CLA che registra un totale di 9 aree in cui si è registrato un numero elevato di richieste di sostituzione degli pneumatici. Passiamo ora al podio: in terza posizione troviamo la Tesla Model Y, con 16 aree, mentre in seconda c’è la Citroen Berlingo, con 24 aree. Prima posizione, con un enorme vantaggio rispetto a tutti gli altri modelli, per la Tesla Model 3, che registra un’elevata richiesta di sostituzione di gomme in ben 54 aree.

La classifica per brand

Tra i brand le cui auto hanno una maggior tendenza a consumare le gomme troviamo, in quinta posizione, Volvo che precede Mercedes, che chiude al quarto posto. Sul podio c’è spazio per un altro brand premium europeo come BMW mentre in seconda posizione c’è Citroen. Come anticipato in precedenza, la prima posizione spetta a Tesla che, continuando il suo momento negativo, stacca nettamente gli altri brand con 70 aree in cui i suoi modelli registrano un’elevata richiesta di sostituzione (contro le 24 aree di Citroen).