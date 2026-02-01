Un'auto che stava percorrendo la strada statale 96 contromano è stata fermata dall'eroico intervento di un camionista che ha evitato la tragedia

123RF Un nuovo caso di auto contromano

In queste ore si è registrato un nuovo caso di auto contromano, un trend che, purtroppo, è diventato fin troppo frequente sulle strade italiane, soprattutto considerando autostrade e strade ad alto scorrimento. Il nuovo caso arriva dalla Puglia ed è diventato virale grazie a un video pubblicato sui social network. Questo video è stato registrato e condiviso da Peppe Dileo, intervenuto per bloccare un’auto che percorreva la SS96 contromano. L’intervento dell’uomo è stato determinante e ha permesso di evitare una nuova tragedia.

Cosa è successo

La dinamica dell’accaduto può essere ricostruita dal video pubblicato nelle ultime ore e diventato subito virale sui social network. La sequenza mostra chiaramente una vettura, guidata probabilmente da un anziano, percorrere contromano un tratto della SS96, all’altezza di Altamura. L’automobilista non si era reso conto dell’errore e continuava a percorrere la strada seguendo il senso di marcia sbagliato, fino all’intervento di Dileo, che è riuscito ad attirare l’attenzione dell’uomo, invitandolo a fermare il veicolo. Ecco il video dell’accaduto.

Il messaggio pubblicato sui social da Dileo è il seguente:

“Oggi alle 12:30 ho sconfitto la morte. Ho cambiato il destino ad alcune persone, un destino senza ritorno sicuramente. Alla fine sono salito sul guardrail scavalcandolo e bloccando tutto il traffico proveniente dalla parte opposta. Poi dicono che i camionisti sono assassini”.

Il video chiarisce bene la dinamica anche se non mostra la parte finale, raccontata dallo stesso Dileo nel messaggio. L’uomo alla guida dell’auto che procedeva contromano, infatti, è riuscito a effettuare un’inversione di marcia. La manovra è riuscita senza problemi e conseguenze. Fortunatamente, i conducenti degli altri veicoli che procedevano nel senso corretto di marcia si sono resi conto della situazione e sono riusciti a evitare l’impatto con la vettura contromano. Al momento, non è chiaro se l’uomo che ha percorso la SS96 contromano è stato identificato dalle Forze dell’Ordine e se, quindi, ci saranno conseguenze per l’errore commesso che avrebbe potuto provocare una vera e propria tragedia.

Un fenomeno sempre più diffuso

Quello delle auto che, per errore del conducente in genere, percorrono una strada ad alta percorrenza contromano è un fenomeno sempre più diffuso. Su Virgilio Motori, infatti, abbiamo riportato diversi casi registrati negli ultimi mesi. Anche il 2026 è iniziato con nuovi episodi di auto contromano come quello registrato nei pressi di Torino con una vettura che ha percorso diversi chilometri seguendo il senso di marcia sbagliato. Da non dimenticare, poco prima di Natale, la tragedia sfiorata sulla strada delle Olimpiadi. Ricordiamo, inoltre, che non sono rari incidenti dovuti a auto contromano e spesso si tratta di schianti con conseguenze drammatiche. Si tratta, purtroppo, di un tema di grande attualità e per cui è importante dare il via a campagne di sensibilizzazione, per incentivare una guida più sicura. In altre tratte stradali, inoltre, sarebbe necessario un miglioramento della segnaletica per evitare che sviste da parte del conducente possano tramutarsi in sinistri con conseguenze tragiche.