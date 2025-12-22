Auto contromano sulla strada delle Olimpiadi: tragedia sfiorata

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Un nuovo caso di auto contromano ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. La sera di venerdì 19 dicembre, intorno alle 20, infatti, un’auto ha percorso la strada statale 36 in senso opposto rispetto a quello di marcia. Gli avvistamenti di auto contromano su autostrade e strade a scorrimento veloce sono stati tanti negli ultimi mesi (in alcuni casi con conseguenze drammatiche) e l’unico caso riguarda una zona molto particolare. La statale 36, infatti, è già stata ribattezzata come la “strada delle Olimpiadi” in quanto percorso strategico per raggiungere alcune delle aree di gara delle Olimpiadi di Milano-Cortina che prenderanno il via tra circa un mese. Il video dell’accaduto, diventato virale sui social, chiarisce la dinamica dell’evento e mette in evidenza l’enorme rischio corso dagli automobilisti. Ecco tutti i dettagli.

Il video di quanto accaduto

Qui di sotto riportiamo un breve video di quanto accaduto venerdì scorso sulla statale 36. Come si vede dalla breve sequenza, realizzata da un’auto che procedeva nel senso corretto di marcia, un veicolo (per ora non identificato) ha percorso il tunnel del Monte Barro in contromano, sulla corsia di sorpasso. Ricordiamo che per comportamenti alla guida di questo tipo sono previste sanzioni molto pesanti, anche in considerazione dei rischi correlati. Si tratta di una violazione grave del Codice della Strada che può portare, tra le altre cose, anche alla revoca della patente di guida.

Un lungo tratto contromano

Le informazioni disponibili sull’accaduto sono, per il momento, limitate. Fortunatamente, non ci sono stati incidenti e, quindi, si può parlare di tragedia sfiorata anche grazie al comportamento attento degli altri automobilisti. Stando a quanto riportato dal magazine Lecco Today, a fermare la vettura che procedeva in senso contrario sarebbe stato un camionista, riuscito in qualche modo a segnalare l’errore al conducente dell’auto contromano.

La Polizia stradale è stata, naturalmente, avvertita, con diverse segnalazioni da parte degli automobilisti che hanno avvistato il veicolo che percorreva la statale 36 nel senso sbagliato. Al momento, però, non ci sono informazioni in merito all’identità del conducente che ha rischiato di causare una vera e propria tragedia lo scorso venerdì su quella che sarà la strada delle Olimpiadi.

Dai commenti al video, diventato virale su Instagram, emerge un quadro abbastanza preoccupante. Secondo alcuni utenti, infatti, già in passato ci sarebbero stati casi simili sulla stessa strada. Di conseguenza, alla base del comportamento sconsiderato potrebbe esserci anche un problema legato alla segnaletica che potrebbe indurre in errore alcuni conducenti poco attenti. Per evitare una tragedia in futuro sarà necessario, a questo punto, avviare delle verifiche sulla questione.

Ricordiamo che i casi di auto o altri veicoli contromano sono molto frequenti sulle strade italiane e non solo in città. Anche in autostrada e su strade ad alto scorrimento, infatti, si continuano a registrare casi di questo tipo. Alcune settimane fa, ad esempio, vi abbiamo riportato il caso di un camion in viaggio contromano sulla A1. Un altro caso, registrato il mese scorso, è avvenuto sulla Milano – Torino. Fortunatamente, non si sono registrati incidenti.