Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

iStock Gasolio al massimo da undici mesi

Il prezzo del gasolio torna a salire, raggiungendo 1,714 euro al litro al self service, un dato che non si registrava dallo scorso anno. L’aumento coinvolge anche la benzina che sale leggermente, arrivando a 1,665 euro al litro. Il caro-carburante non si arresta sebbene sia stata effettuata una rimodulazione delle accise. Il prezzo del gasolio ha toccato il livello massimo dallo scorso 6 marzo 2025.

La crescita dei prezzi presso i distributori deriva da due problemi principali: i rialzi dei listini consigliati dai maggiori distributori e, in secondo luogo, dalla recente stretta fiscale del Governo. Da inizio anno l’accisa sul diesel è cresciuta di cinque centesimi al litro, compensata da una riduzione sulla benzina, con l’obiettivo di compensare il vantaggio fiscale che ha sempre avuto il gasolio rispetto alla verde. Un modo anche per favorire il passaggio alla tecnologia elettrificata e spingere tanti automobilisti a dare in permuta la cara vecchia auto termica per acquistare un modello di nuova generazione. Così facendo lo Stato sperava di incassare circa 600 milioni di euro extra nel 2026.

Punizione per i proprietari di auto diesel

Chi ha scelto di tenersi stretta un’auto termica, magari proprio seguendo le indicazioni di un mercato che fino a ieri premiava l’efficienza e la resa dei motori a gasolio si ritrova oggi a dover sborsare cifre sempre più alte presso i distributori. Il conto si sta facendo troppo salato perché i rialzi registrati sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi della distribuzione carburanti sono molto al di sopra della media. L’aumento dell’accisa di cinque centesimi al litro sul diesel, in vigore dal primo gennaio 2026, ha determinato una speculare riduzione dell’aliquota sulla benzina per cancellare un vantaggio dannoso per l’ambiente. Nonostante la tassazione più leggera della benzina sul diesel sta avendo effetti distruttivi per le tasche degli italiani che continuano ad avere uno dei parchi auto circolanti più vetusti d’Europa.

Analizzando i prezzi, Tamoil ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Le medie dei prezzi praticati, comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, fanno riferimento a circa 20mila impianti nella giornata di ieri: benzina self service a 1,665 euro al litro (+3 millesimi, compagnie 1,674, pompe bianche 1,648), diesel self service a 1,714 euro al litro (+4, compagnie 1,724, pompe bianche 1,694).

Prezzi alla pompa

Benzina servito a 1,805 euro al litro (+4, compagnie 1,851, pompe bianche 1,718), diesel servito a 1,852 euro al litro (+4, compagnie 1,899, pompe bianche 1,761). Gpl servito a 0,688 euro al litro (-1, compagnie 0,699, pompe bianche 0,677), metano servito a 1,406 euro l kg (invariato, compagnie 1,418, pompe bianche 1,396), Gnl 1,231 euro al kg (-2, compagnie 1,239 euro/kg, pompe bianche 1,224 euro al kg).

Per coloro che vorrebbero risparmiare presso i distributori sulle autostrade i prezzi sono i seguenti: benzina self service 1,769 euro al litro (servito 2,029), gasolio self service 1,816 euro al litro (servito 2,075), Gpl 0,828 euro al litro, metano 1,463 euro al kg, Gnl 1,321 euro al kg. Il trend rialzista, se confermato nelle prossime settimane, potrebbe impattare anche sulla logistica dei trasporti. Tutti gli italiani, già sommersi da spese, stanno iniziando a far fatica a gestire gli esborsi presso i distributori.