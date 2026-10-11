Batterie più economiche ma listini medi in aumento del 43%: perché le auto elettriche compatte non scendono di prezzo e cosa rischiano con le regole UE.

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iStock Uno studio mette in evidenza il paradosso delle elettriche

Le auto elettriche hanno un prezzo superiore rispetto ai modelli con motore termico (a parità di altre caratteristiche). Si tratta di un aspetto ben noto e che spesso viene collegato al costo della batteria, un componente chiave per le vetture a zero emissioni.

Il pacco batteria delle auto elettriche, infatti, incide in misura significativa sul costo complessivo che, a sua volta, è uno degli elementi che contribuiscono alla limitata diffusione di questa categoria di modelli.

Uno studio condotto in Germania dal Consiglio Internazionale per i Trasporti Puliti (ICCT) e dall’Istituto Fraunhofer per la Ricerca sui Sistemi e l’Innovazione (ISI) ha messo in evidenza un aspetto interessante dell’attuale stato del mercato europeo.

Il costo delle batterie per i produttori è calato in modo evidente, ma questa riduzione non si è tradotta in un taglio altrettanto importante del valore commerciale delle auto elettriche, considerando il confronto tra il 2020 e il 2025.

Cosa dice lo studio

I dati emersi dallo studio mostrano che, al netto dell’inflazione, il costo globale delle batterie è effettivamente crollato di circa il 35% nel quinquennio considerato. Tuttavia, questo importante risparmio si è tradotto in una diminuzione reale del prezzo di acquisto delle auto elettriche (BEV) di appena il 18%.

Ancor più paradossale è il dato sul prezzo medio di listino, che nello stesso periodo è addirittura aumentato del 43%, passando dai circa 37.000 euro del 2020 agli attuali 53.000 euro del 2025. L’aumento del prezzo medio è legato anche a un cambiamento della gamma elettriche sul mercato.

Le vetture di fascia media e di fascia medio-alta, infatti, ora rappresentano il 73% di tutti i modelli elettrici in commercio, mentre le utilitarie e le city car si fermano al 14%.

Secondo lo studio, nel 2025 c’erano 19 modelli elettrici con prezzo inferiore a 30.000 euro, mentre le auto con motore termico arrivavano a 35. Il risultato è che mentre le auto elettriche di fascia alta hanno ormai raggiunto la parità di prezzo con i rispettivi modelli a benzina o diesel, le vetture compatte a batteria restano ancora svantaggiate e ben più care delle loro controparti tradizionali.

I costi aumenteranno ancora?

Il tema del costo delle auto elettriche è centrale per il futuro del mercato europeo e all’orizzonte c’è il rischio di un nuovo rincaro. L’Ue sta valutando la possibilità di rendere obbligatoria la ricarica bidirezionale per tutti i veicoli, a partire dalla fine del 2027.

Una soluzione di questo tipo, per quanto comoda per gli utenti, si tradurrebbe in un sostanziale incremento dei costi per le vetture di segmento A, B e C (i tre segmenti che comprendono i veicoli più economici e compatti).

L’adozione obbligatoria di questa tecnologia comporterebbe un rincaro tra 500 e 4.000 euro dei listini, in base alle caratteristiche della vettura. Per questo motivo, la ricarica bidirezionale potrebbe essere, per i prossimi anni, solo un optional.

Il calo di prezzo delle elettriche più accessibili è fondamentale per il futuro a zero emissioni del settore delle quattro ruote europeo. Staremo a vedere come cambierà il mercato nei prossimi mesi.