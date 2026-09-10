Nonostante una sostanziale crescita registrata nel corso degli ultimi anni, in Europa le auto elettriche occupano ancora una porzione ridotta del parco circolante e tanti cittadini non sembrano essere particolarmente interessati al passaggio a un’auto a zero emissioni.
La conferma arriva da un sondaggio YouGov commissionato da Clepa, l’associazione europea della componentistica automotive, condotto su 5.221 cittadini di Francia, Germania, Italia, Polonia e Spagna, mercati che rappresentano oltre il 70% dell’intero settore Ue.
Si tratta, quindi, di un campione rilevante e rappresentativo che ci permette di avere un’idea precisa in merito a quelli che sono gli interessi reali degli automobilisti in relazione al passaggio a un’auto elettrica nel corso del prossimo futuro.
Al momento, la percentuale di europei poco interessati all’elettrico è molto alta, anche per via di un’impreparazione da parte del proprio Paese che, secondo gli intervistati, non sarebbe in grado di gestire uno scenario in cui si vendono solo auto elettriche.
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I risultati dell’indagine
Dai risultati del sondaggio emerge uno scarso interesse per le auto elettriche. Attualmente, infatti, solo l’8% degli intervistati sceglierebbe un’auto a zero emissioni. Questa percentuale si riduce al 6% per il mercato italiano mentre sale fino al 14% per quello tedesco.
Gli italiani, in particolare, preferiscono vetture con motorizzazioni tradizionali e ibride (26% auto benzina e 23% auto Full Hybrid), nonostante il caro carburante, mentre solo il 12% punterebbe a un’ibrida plug-in.
Il 47% del campione europeo ritiene che l’Unione Europea dovrebbe incentivare l’acquisto di veicoli a basse emissioni senza però vietare la vendita delle tecnologie con emissioni più alte. Da segnalare, inoltre, che solo il 17% sostiene un divieto totale alla vendita di motori termici. Questa percentuale sale al 22% tra gli intervistati italiani.
Si registra anche un certo livello di impreparazione da parte del mercato. Per il 75% degli intervistati (percentuale che sale al 77% tra gli italiani), il proprio Paese non è ancora pronto a uno scenario che prevede una completa elettrificazione del mercato, con solo auto elettriche vendute.
Tra i principali ostacoli per l’elettrico vengono individuati i seguenti fattori:
- carenza di infrastrutture di ricarica;
- autonomia limitata dei veicoli;
- costi di acquisto delle vetture, considerate poco accessibili;
- prezzo dell’energia elettrica e tempi di ricarica.
Ricordiamo che il settore europeo ha registrato ottimi dati per quanto riguarda la diffusione delle elettriche, con un picco importante raggiunto a luglio. Risultati significativi sono arrivati anche in Italia.
I commenti
Secondo il segretario generale di Clepa, Benjamin Krieger, la situazione è piuttosto chiara:
“I cittadini vogliono guidare auto più pulite, compresi i veicoli elettrici, ma vietare di fatto gli ibridi e i carburanti alternativi restringe drasticamente le loro possibilità di scelta.”
Il presidente di Anfia, Roberto Vavassori, ha definito i risultati del sondaggio come:
“un’ineludibile nuova chiamata per la politica europea.”
Per Vavassori, inoltre, l’Ue dovrebbe tener conto delle esigenze di mobilità dei cittadini e, quindi, individuare dei percorsi alternativi e ugualmente sostenibili rispetto all’imposizione di una sola tecnologia (l’elettrico) per il futuro della mobilità.