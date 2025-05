Fonte: 123RF Forte crescita per elettriche e ibride a Milano

Da tempo, il Comune di Milano si è impegnato per sostenere la diffusione di auto elettriche e ibride, con limitazioni alla circolazione e varie iniziative pensate per spingere i cittadini verso soluzioni sostenibili al momento della scelta della nuova auto da acquistare. Nel corso degli ultimi anni, le strade milanesi hanno iniziato a popolarsi di auto elettrificate. Una conferma in tal senso arriva dai dati pubblicati da Repubblica che offrono una fotografia aggiornata del parco circolante a Milano.

Negli ultimi anni, infatti, il numero di auto elettrificate è cresciuto sensibilmente, con molti residenti del Comune lombardo che hanno optato per un modello elettrico o ibrido al momento dell’acquisto della nuova vettura. Andiamo a riepilogare i dati e ad analizzare uno dei principali problemi della città ovvero la crescita del parco circolante, un aspetto sottolineato anche dal Sindaco Sala con una dichiarazione pubblica.

Aumentano elettriche e ibride

Gli ultimi dati confermano una crescita del 352% del numero di auto elettriche e ibride nel Comune di Milano nel confronto tra la fine del 2020 e il 2024. Poco più di quattro anni fa, infatti, sulle strade milanesi circolavano 2.145 vetture elettrificate mentre sul finire dello scorso anno è stata toccata quota 9.969 unità. In questa prima parte del 2025, quindi, il tetto delle 10.000 unità è stato, senza dubbio, superato.

La percentuale di auto elettriche e ibride sul totale del parco circolante resta ancora bassa, superando di poco la soglia dell’1%. La strada è, quindi, ancora molto lunga ma i risultati raggiunti nel corso degli ultimi quattro anni fanno ben sperare. Un numero sempre maggiore di automobilisti milanesi punta sull’elettrificazione.

Ancora troppe auto

Per il futuro della mobilità a Milano, in ogni caso, ci sono vari aspetti da evidenziare. Il parco circolante, infatti, è aumentato di circa 11.000 unità nel periodo considerato, in contro-tendenza agli obiettivi dell’amministrazione comunale che punta a una progressiva riduzione del numero di vetture (a prescindere dal tipo di alimentazione) presenti a Milano. In una recente dichiarazione riportata dagli organi di stampa, il Sindaco Giuseppe Sala ha evidenziato come nel Comune ci siano 49 auto ogni 100 abitanti.

Secondo il primo cittadino: “Ci sono ancora troppe auto a Milano, bisogna usare di più i mezzi pubblici. A me rincresce che ancora non riusciamo a usare il trasporto pubblico in maniera più massiccia. Il nostro è eccellente. Ma ancora facciamo fatica a convincere tutti i milanesi che il trasporto pubblico sia il modo principale con cui muoversi.“. Ricordiamo che il Comune ha, di recente, applicato nuovi divieti nell’area dello shopping, per limitare la circolazione delle auto, e anche nuove limitazioni per l’Area C.

Tutti questi provvedimenti vanno in un’unica direzione: ridurre il numero di vetture circolanti sulle strade milanesi. La crescita del numero di elettriche e ibride è, sicuramente, un dato positivo (per la mobilità urbana e la qualità dell’aria in città) che viene, però, controbilanciato dalla crescita del parco circolante che va contro le politiche adottate dall’amministrazione locale. La situazione andrà monitorata ancora per capire quali saranno le prossime evoluzioni per il futuro della mobilità a Milano.