Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images ZTL, auto elettriche e ibride a Roma

A Roma, da mercoledì 1° luglio 2026, scatta l’obbligo di permesso per entrare nelle ZTL anche per le vetture a trazione elettrica. Occorrerà pagare e la decisione è stata approvata dalla Giunta Capitolina con l’introduzione di un pass annuale per l’accesso durante gli orari di funzionamento della ZTL del centro storico e delle altre ZTL per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica.

Sino a ieri il regime di accesso delle vetture alla spina era gratuito. Per continuare a garantire una agevolazione ai progressisti del green il pass costerà il 50% in meno rispetto a quello per i veicoli equivalenti a benzina o diesel, e sarà disponibile per tutti i possessori di auto elettriche e non solo per quelli abilitati a richiedere il permesso per il centro storico.

Crescita di vetture elettriche

Nella Capitale il numero di auto a zero emissioni è aumentato del 350% negli ultimi quattro anni ed è in costante crescita ogni mese. Per gli spostamenti nella caotica città laziale una EV rappresenta una soluzione economica e funzionale. Le richieste di accesso alle ZTL presentate a Roma Servizi per la Mobilità è salito, determinando un numero complessivo degli autorizzati di circa 75mila. Le auto elettriche sono quelle che compiono il numero maggiore di transiti in centro storico dopo i mezzi del trasporto pubblico.

In tanti avranno optato per l’acquisto di una EV proprio per avere l’accesso libero nelle cuore della città, ma oramai la quantità crescente di vetture ha determinato una congestione del traffico. Il numero dei parcheggi non è elevato, creando ulteriori problemi alla funzione originaria delle ZTL, nascendo come strumento di tutela delle vie del centro. Non sono intaccate le altre misure di sostegno alla mobilità elettrica, come le agevolazioni legate alle domeniche ecologiche e la gratuità della sosta sulle strisce blu, oltre al costo dimezzato per il permesso per il centro.

Le eccezioni alla regola

Il transito sarà gratuito per i possessori di EV che rientrano in alcune tipologie come residenti, artigiani con laboratorio in ZTL, medici convenzionati, genitori che accompagnano figli nelle scuole del centro storico, aziende ed enti che offrono servizi di interesse pubblico o di emergenza con mezzi identificabili, nonché per i servizi di car sharing. Sono esenti anche i motocicli, i ciclomotori e i quadricicli per l’ingresso nelle ZTL del centro. Per l’accesso nella ZTL A1 Tridente è confermata la regolamentazione che prevede la necessaria precedente segnalazione delle targhe attraverso il servizio online.

Per tutte le altre categorie che guidano auto elettriche o anche a a idrogeno, il nuovo permesso annuale costerà poco meno del 50% di quello per veicoli ordinari. In sostanza chi non rientra tra gli aventi diritto ai permessi ordinari potrà entrare nelle ZTL richiedendo un’autorizzazione dedicata dal costo di 1.000 euro all’anno. I titolari di autorizzazione avranno una comunicazione da Roma Servizi per la Mobilità con modalità e termini per richiedere il nuovo permesso per continuare ad avere l’accesso alla ZTL. Molti automobilisti avevano già registrato gratuitamente la propria targa sul portale di Roma Mobilità, mentre tutti gli altri utenti interessati dovranno invece accedere allo Sportello online di Roma Mobilità utilizzando SPID oppure Carta d’Identità Elettronica (CIE).