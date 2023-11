Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen La flotta della Città del Vaticano sarà a zero emissioni

La Città del Vaticano punta sulle auto elettriche. Seguendo l’esempio del resto d’Europa, infatti, il Vaticano si prepara a riconvertire la sua flotta di auto con una serie di modelli a zero emissioni che andranno, progressivamente, a sostituire le vetture attualmente utilizzate.

Per raggiungere quest’obiettivo, che si affianca ad altri target di decarbonizzazione che lo Stato della Città del Vaticano sta portando avanti, è stato scelto un partner d’eccezione, Volkswagen. Saranno i veicoli del marchio tedesco a sostenere gli obiettivi di elettrificazione annunciati oggi.

Il programma è già stato definito con le prime consegne in arrivo e l’obiettivo dichiarato di raggiungere l’azzeramento delle emissioni già entro il 2030, registrando un altro importante passo in avanti in tema di sostenibilità.

Zero emissioni per la Città del Vaticano

Il Vaticano ha avviato un programma denominato Conversione ecologica 2030 che punta a ridurre, fino ad azzerare, l’impronta di CO2 del parco di veicoli dello Stato, in linea con gli obiettivi di elettrificazione del resto d’Europa. L’obiettivo è azzerare le emissioni di CO2 entro il 2030 e il programma prenderà il via già il prossimo anno.

Per raggiungere questo target servono auto elettriche che, progressivamente, andranno a rimpiazzare i veicoli attualmente utilizzati. Grazie alla riduzione delle emissioni della flotta di auto, il Vaticano potrà continuare il suo impegno per la sostenibilità che mira a ridurre l’impatto delle attività umane sull’ambiente e a proteggere il pianeta.

Il partner scelto è Volkswagen

La Città del Vaticano ha scelto Volkswagen per raggiungere i suoi obiettivi di elettrificazione del parco auto. In particolare, sarà Volkswagen Financial Services a fornire una flotta di vetture a zero emissioni, grazie a un accordo pluriennale che, come sottolineato in precedenza, diventerà effettivo già a inizio 2024 quando partiranno le prime consegne.

Nei primi mesi del prossimo anno, infatti, arriveranno le prime Volkswagen ID per il Vaticano. La Casa tedesca avrà a sua disposizione modelli come la ID.3, recentemente protagonista di un importante aggiornamento, oltre che la ID.4 e la ID.5. In futuro potrebbe arrivare anche la nuova ID. 7. Da notare che è già avvenuta, alla presenza di Papa Francesco, la consegna dei primi veicoli, due Volkswagen ID.3 Pro Performance.

Imelda Labbé, Membro del Consiglio di Amministrazione per Marketing, Vendite e After-Sales di Volkswagen, ha evidenziato: “L’elettrificazione della flotta sta diventando sempre più importante a livello globale. In prospettiva futura offrire anche ai dipendenti del Vaticano la guida delle nostre ID. è un grande traguardo e onore per Volkswagen e sottolinea l’attrattività dei modelli ID. 100% elettrici”.

I dettagli in merito al programma di elettrificazione della flotta del Vaticano saranno resi noti successivamente. Come sottolineato in precedenza, l’obiettivo è ultimare il programma entro il 2030. Già dal prossimo anno, in ogni caso, i membri dello Stato pontificio inizieranno a muoversi a zero emissioni, con le prime consegne già programmate.

Volkswagen consegnerà circa 40 veicoli a inizio 2024. Successivamente, probabilmente, arriveranno anche veicoli commerciali elettrici per gestire in modo completamente elettrico tutte le varie attività quotidiane della Città del Vaticano che, quindi, si prepara a dire addio a benzina e diesel, senza passare per soluzioni ibride ma puntando direttamente sulle auto elettriche.