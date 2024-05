Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Nel presente rimane accesso il dibattito tra i sostenitori e i critici, ma sulle auto d’epoca Fiat è una certezza. Lo era già prima, ma ora la Casa del Lingotto, simbolo del Made in Italy nel mondo, aggiunge alla tacca un risultato storico: il titolo di marchio più venduto su Car & Classic (C&C) nel trimestre iniziale del 2024, con 43 vetture passate di mano. Numeri esaltanti, valsi il sorpasso su Mercedes, che chiude al secondo posto con 32 auto, davanti alle 31 di Jaguar.

L’appeal del Made in Italy in Europa

Il netto gap tra la Casa torinese e le maggiori inseguitrici assume un valore simbolico. Denota, infatti, l’appeal delle proposte italiane sulla scena europea. Miti assoluti come le Fiat 500, 124 Spider e X1/9 rendono lustro a un’icona senza tempo, espressione della classe operaia e dell’ingegno tipico della nostra penisola, capace di dare il meglio di sé nelle difficoltà.

In testa alle preferenze regna la Fiat 500, regina incontrastata delle vendite: ogni settimana su C&C tre o quattro cambiano proprietario. Tutto ciò mentre l’attuale generazione elettrica, realizzata presso l’impianto di Mirafiori, continua a stentare nelle immatricolazioni, ragion per cui il brand di Olivier François accarezzerebbe l’idea di realizzare anche la versione termica nello stabilimento di Torino.

Dopo la partenza razzo, la citycar a zero emissioni ha perso qualcosa nel cammino, forse frenata pure dall’incapacità di rimanere all’avanguardia. In un comparto sempre costellato da new entry, sembra aver smarrito in fretta parte del suo smalto. Lo stesso non vale, invece, a proposito della Cinquina d’antan, alla stregua di un oggetto di culto.

“Rappresenta ancora per molti il primo approccio al collezionismo”, spiega Tom Wood, fondatore della piattaforma. Britannico naturalizzato italiano, ha un debole per i veicoli storici: “Così come quando è uscita è stata la prima auto posseduta dalla grande maggioranza della popolazione in Italia, oggi la Fiat 500 è la vettura da cui spesso si comincia a nutrire la passione per il motorismo, viste anche le quotazioni contenute”.

Gli exploit della Moretti Coupé S2 e non solo

Soprattutto in vista della bella stagione, vanno piuttosto forte le Fiat Panda 4×4, in grado di affrontare qualsiasi tipo di terreno e asperità e le “spiaggine” basate sulla 500. Per quanto riguarda i singoli exploit, hanno destato clamore tre veicoli Fiat: la Moretti Coupé S2 del 1968 (ceduta a 52.999 euro), la 1900 A Berlina Granluce del 1955 (13.000 euro) e la Ritmo 130 TC Abarth, di cui sono stati venduti due esemplari all’asta.

Il mercato gode di un eccellente stato di salute. Con un aumento delle aste e delle vendite online, il movimento brulica di interesse da parte degli appassionati, che sanno di poter fare affidamento su professionisti dotati di tutte le competenze necessarie per un servizio di prim’ordine.

Car & Classic costituisce la piattaforma leader in Europa, con oltre 42.000 esemplari in offerta e 4 milioni di utenti al mese. Sbarcata in Italia circa un anno e mezzo fa, vede Fiat dominare le classifiche nazionali da gennaio 2023, seguita da Lancia fino allo scorso settembre, poi scalzata da BMW e Mercedes. Rimane, inoltre, un evergreen la Mercedes R107, sia in versione Coupé sia Roadster.