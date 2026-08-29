Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Novità in arrivo per il Codice della Strada

Lasciare il motore acceso durante la sosta espone l’automobilista al rischio di una multa. Il nuovo Codice della Strada, però, prevede una deroga che permetterà di tenere il veicolo fermo con il motore termico in funzione e l’aria condizionata accesa. Quest’eccezione è valida solo se a bordo ci sono persone considerate fragili. In tutti gli altri casi, il divieto resta e la sanzione non cambia. Ecco i dettagli.

Cosa dice il Codice della Strada

L‘articolo 157 del Codice della Strada impone lo spegnimento del motore quando il veicolo è in sosta. Il motivo è semplice. Le vetture con motore termico, infatti, continuano a produrre emissioni inutili quando il propulsore resta acceso anche se la vettura è ferma. Per evitare la formazione di gas di scarico e un danno all’ambiente, quindi, la sosta prolungata con motore acceso fa scattare una sanzione.

Sulla questione, il comma 7-bis chiarisce che:

È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da 233 a 444 euro).

Per tutti i dettagli in merito a questa norma potete dare un’occhiata al nostro approfondimento sulle sanzioni per le auto ferme con motore acceso.

Cosa prevede la deroga

Il testo del nuovo Codice della Strada, attualmente sottoposto alla consultazione di operatori e associazioni di categoria, prevede l’introduzione di un articolo che interviene proprio su quanto previsto dall’articolo 157, oggi parte della normativa in vigore.

Si tratta di una vera e propria deroga che punta a tutelare alcune particolari categorie. Il testo garantisce la possibilità di lasciare in sosta l’auto con motore e climatizzatore accesi “qualora a bordo siano presenti bambini, donne in stato di gravidanza, anziani o altri soggetti fragili“.

L’obiettivo del nuovo testo è chiaro. Per garantire una maggior tutela nel caso in cui a bordo siano presenti persone fragili, infatti, si punta ad annullare quanto previsto dall’attuale normativa del Codice della Strada, evitando le sanzioni per gli automobilisti.

Tale deroga, in ogni caso, dovrebbe essere arricchita e definita con maggiori dettagli per poter chiarire dei paletti ben precisi in modo da capire quando il divieto di tenere il motore acceso vada applicato e quando, invece, le sanzioni sono sospese.

Il testo del nuovo Codice della Strada integra diverse novità, con un abbassamento dell’età minima per ottenere la patente ma anche possibili modifiche alle regole di utilizzo della corsia di emergenza, da parte dei motociclisti, e sul sorpasso a destra in autostrada e su superstrade a tre corsie, con la circolazione per file parallele.

Sul tema del nuovo CdS abbiamo realizzato un approfondimento che mira a mettere in evidenza tutti gli elementi che potrebbero entrare a far parte delle regole di circolazione. Ricordiamo che l’obiettivo è rendere operative tutte le nuove norme nel corso dei primi mesi del prossimo anno.