Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF L'auto finisce sui binari della stazione dopo una manovra errata

Nel pomeriggio di Natale, mentre l’Italia stava rallentando dopo il classico pranzo, a Cesano Boscone la realtà ha deciso di irrompere senza preavviso. Una Volkswagen T-Roc bianca ha sfondato la recinzione della stazione ferroviaria ed è finita sui binari, a ridosso della banchina. Una scena surreale, quasi cinematografica, che in poche ore ha fatto il giro dei social: l’auto sospesa dove non dovrebbe mai stare, simbolo perfetto di come basti un attimo, una manovra sbagliata, per trasformare una giornata ordinaria – persino di festa – in un episodio di panico collettivo.

Una manovra di parcheggio sbagliata

L’incidente, secondo le prime ricostruzioni, ha visto il conducente, un uomo di 42 anni, effettuare un’azzardata manovra a bassa velocità mentre si trovava nel parcheggio. Un errore, forse una distrazione, forse un piede scivolato nel momento sbagliato, fatto sta che la vettura ha superato le piccole grate che separano il parcheggio dalla stazione e ha invaso uno spazio che appartiene ad altri ritmi, ad altre regole: quello dei treni. Per fortuna, in quel preciso istante, nessun convoglio stava transitando. È il dettaglio che trasforma una potenziale tragedia in un incidente grave ma senza conseguenze irreparabili.

Eppure, il panico, inevitabilmente, si è diffuso a macchia d’olio. Per chi era in stazione, per chi ha visto l’auto comparire improvvisamente sui binari, per chi ha realizzato quanto sottile fosse stato il confine tra un errore umano e un disastro ben più ampio. Sul posto sono intervenuti rapidamente Vigili del Fuoco, Carabinieri e personale del 118. Il conducente e il figlio undicenne che viaggiava con lui sono stati trasportati all’ospedale San Carlo di Milano in codice verde. Nessuna ferita grave, solo contusioni e lo shock di chi si rende conto, a posteriori, di essere stato molto vicino a qualcosa di peggiore. L’uomo è stato sottoposto agli accertamenti di rito, compreso il test alcolemico, di cui si attendono gli esiti.

Ritardi per i treni e denuncia

L’incidente ha avuto però conseguenze inevitabili anche sulla circolazione ferroviaria. Nonostante la giornata festiva e il traffico ridotto, la linea è stata interrotta per circa quattro ore, il tempo necessario per mettere in sicurezza l’area e recuperare il veicolo. Un’interruzione che ha ricordato, ancora una volta, quanto il sistema dei trasporti sia fragile e interconnesso: basta un’auto fuori posto per fermare un’intera infrastruttura. Ora le autorità stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione, fondamentali per chiarire definitivamente la dinamica dell’accaduto.

Al momento, per il 42enne è scattata una denuncia per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio, ipotesi di reato che riflettono non tanto l’intenzionalità quanto le conseguenze oggettive di quell’errore. Resta l’immagine, potente, di una T-Roc ferma sui binari il giorno di Natale. Un’immagine che colpisce perché rompe l’illusione di controllo che accompagna ogni automobilista. Le auto moderne sono sicure, stabili, piene di assistenze elettroniche. Ma alla fine, l’anello più fragile resta sempre lo stesso: l’essere umano. La distrazione, la fretta e l’eccesso di fiducia possono essere talvolta fatali. E allora il Natale, con la sua promessa di tregua, si trasforma in promemoria severo: sulla strada non esistono giorni festivi. Esiste solo l’attenzione. E quando viene meno, anche per un istante, può bastare a cambiare tutto.