Le auto inquinanti sono ancora molto diffuse in Italia. Il motivo da ricercare, principalmente, è nell’età media del parco circolante che nel nostro Paese risulta essere decisamente alta. Come evidenziato dai dati ISTAT, però, la diffusione delle auto ad alto impatto ambientale non è omogenea in tutto il Paese. Al Sud Italia, in particolare, è molto più facile imbattersi in vetture con qualche anno di troppo sulle spalle e, soprattutto, con un valore di emissioni elevato. Ecco tutti i dettagli emersi dal nuovo rapporto.

Tante auto in circolazione

Con riferimento al 2024, ISTAT ha confermato che l’Italia risulta essere il Paese dell’UE con più autovetture in rapporto alla popolazione. Per ogni mille abitanti, infatti, sono in circolazione 701 vetture. Si tratta di un numero sensibilmente maggiore rispetto alla media europea, pari a 578 auto. L’Italia, come confermato anche da un’altra indagine recente, è prima per numero di auto sulle strade in Europa.

Il tasso di motorizzazione più elevato, tra i capoluoghi metropolitani, viene registrato a Catania (824 autovetture ogni mille abitanti). Successivamente troviamo Reggio di Calabria (725), Cagliari (709) e Messina (698) e poi ancora Palermo (625). Il valore minimo viene registrato a Venezia, con 460 autovetture, mentre il più alto è a Frosinone, con 856. Su base annua, per i capoluoghi, il tasso di motorizzazione aumenta dello 0,8%, in linea con l’incremento osservato a livello nazionale (+1%).

Ricordiamo che, come confermato da recenti dati ACEA, il parco auto circolante in Italia risulta essere sempre più vecchio. Questo dato rappresenta un problema anche dal punto di vista ambientale. Le auto meno recenti, infatti, possono avere un impatto maggiore in termini di emissioni.

Un problema di inquinamento

In un mercato che registra volumi non particolarmente elevati per quanto riguarda le immatricolazioni di nuove vetture e un settore dell’usato in crescita, la presenza di tante auto circolanti può rappresentare un problema importante per l’ambiente. La ricerca fissa a 100 il valore di equilibrio numerico tra auto ad alto e basso impatto inquinante.

La media nazionale è 109,9 (quindi con una prevalenza di auto ad alto impatto inquinante) con un calo netto rispetto al 2019 (quando il dato era di 136). Da segnalare che nel Nordest il parametro in questione è sceso per la prima volta al di sotto di quota 100, raggiungendo una media di 97,4. Molto vicini alla quota 100 sono anche i valori del Nordovest e del Centro Italia.

La situazione, invece, è molto più complicata al Sud Italia dove la soglia di equilibrio risulta essere lontanissima con ben 23 città che superano quota 120. Tra queste troviamo Napoli, Reggio Calabria, Palermo e Messina. In cima alla classifica, però, troviamo Catania, con una quota di 156,6. La città siciliana deve fare i conti con una diffusione di auto inquinanti molto elevata.

I dati sono chiari: la diffusione delle auto inquinanti al Sud Italia è un problema sempre più evidente, con tante vetture vecchie e con un impatto ambientale molto elevato che continuano a circolare, con, probabilmente, anche un numero ridotto di auto elettriche e ibride.