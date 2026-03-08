Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Women’s Worldwide Car of the Year Le auto migliori del mondo scelte da 84 giornaliste

Auto provenienti da cinque continenti si sono sfidate per il premio della Women’s Worldwide Car of the Year 2026. 84 giornaliste di tutto il mondo si sono riunite per eleggere la vettura migliore del mondo prodotta da gennaio a dicembre 2025.

Il processo di selezione tutto al femminile ha visto emergere la Nissan Leaf come vincitrice assoluta, un modello con una storia importante di innovazione che si è ora evoluto alla terza generazione attraverso un profondo cambiamento.

Le vincitrici di ogni categoria

Prima di arrivare al premio principale, la giuria del Women’s Worldwide Car of the Year ha individuato le migliori auto all’interno delle diverse categorie di mercato. La selezione mette insieme modelli molto diversi tra loro, dalle compatte alle supercar, differenziando per prestazioni e tipologia di vettura.

Tra le protagoniste di queste prime selezioni troviamo proprio la Nissan Leaf, che oltre al titolo assoluto si è aggiudicata anche il riconoscimento come miglior auto compatta. Nella categoria dei SUV compatti la vittoria è andata alla Skoda Elroq, una novità tra i SUV elettrici europei, capace di combinare dimensioni contenute e tecnologie avanzate derivate dalle sorelle maggiori del Gruppo Volkswagen.

Nella categoria delle auto di grandi dimensioni invece a emergere è stata la Mercedes CLA, evoluzione pluripremiata della berlina della Stella, che unisce qualità premium, spiccata digitalizzazione e una doppia scelta tra elettrico e mild hybrid per mettere d’accordo tutti.

Sempre tra le vetture di grandi dimensioni, questa volta SUV, il premio è andato alla Hyundai Ioniq 9. Un modello che rappresenta l’evoluzione elettrica del brand e che guida l’offerta con spazio per sette persone e una piattaforma che offre un’esperienza senza ansia da ricarica.

Nel mondo dell’off-road, la giuria ha premiato la Toyota 4Runner, un fuoristrada destinato all’America che mantiene intatto il suo spirito avventuroso e la robustezza che lo ha reso famoso negli anni. Infine, tra le vetture più emozionali, il riconoscimento per la miglior supercar è andato alla Lamborghini Temerario, simbolo dell’eccellenza italiana e dell’evoluzione tecnologica delle sportive di Sant’Agata Bolognese.

La vincitrice assoluta Nissan Leaf

A conquistare il titolo assoluto del Women’s Worldwide Car of the Year 2026 è stata quindi la Nissan Leaf, giunta alla sua terza generazione. Un modello che, fin dal suo debutto, ha rappresentato uno dei pilastri della mobilità elettrica su larga scala.

Con l’ultimo aggiornamento, la Leaf cambia profondamente identità. La nuova generazione abbandona infatti la classica forma da compatta per trasformarsi in una coupé rialzata, una scelta stilistica che segue il trend dei crossover moderni e che permette di combinare aerodinamica ed estetica più dinamica.

Ma non è solo il design a evolversi. La nuova Leaf migliora anche sotto il profilo tecnico, con un sistema elettrico più efficiente e batterie di nuova generazione. Nella versione Long Range, l’autonomia arriva fino a 622 chilometri, un valore che la rende competitiva anche per chi utilizza l’auto quotidianamente su lunghe distanze.

La potenza massima raggiunge i 217 CV, un dato che garantisce prestazioni brillanti e una guida fluida, tipica delle auto elettriche. Per quanto riguarda il mercato italiano, la nuova Leaf parte da un prezzo di 36.950 euro, posizionandosi in una fascia che punta a rendere l’elettrico sempre più accessibile.