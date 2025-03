Ecco le province dove si registrano più furti di auto e moto in Italia in base a una classifica elaborata da IlSole24Ore sulle denunce registrate nel 2024

Fonte: 123RF Ecco le province dove si rubano più auto e moto

I furti di auto e moto sono ancora molto frequenti in Italia. In alcune aree del territorio nazionale, però, il numero di denunce in rapporto alla popolazione è superiore rispetto che ad altre.

A fare il punto della situazione è un’indagine de Il Sole 24 Ore che ha elaborato i dati sulle denunce registrate nel 2024 per stilare una classifica delle province dove si registrano più furti. Sia per le auto che per i veicoli a due ruote, le località che fanno registrare il maggior numero di furti (la classifica è ordinata in base al numero di denunce per 100.000 abitanti) si trovano al Sud Italia. Tra le auto, il maggior numero di furti si registra tra Campania e Puglia mentre tra ciclomotori e motocicli è la Sicilia che fa registrare i numeri maggiori.

La classifica delle province per furti di autovetture

La classifica dei furti di autovetture, su base provinciale, vede al primo posto la provincia di Barletta-Andria-Trani con 896,6 denunce per ogni 100 mila abitanti. Seconda posizione, molto staccata, per la provincia di Napoli, che si ferma a 674,6 denunce per ogni 100 mila abitanti. Sul podio c’è anche Foggia, con 639,6 denunce.

A completare la Top 10, invece, troviamo Palermo (544,6), Catania (506,2), Bari (472,7), Caserta (431,3), Roma (375,4), Salerno (322,7) e Brindisi (321,7). La Top 10 in questione è molto simile alla classifica del 2024 che vedeva le stesse tre province sul podio (ma con Napoli in terza posizione e Foggia in seconda). Da segnalare un sensibile calo del numero di denunce per Barletta-Andria-Trani (lo scorso anno erano più di 1.000 per ogni 100.000 abitanti).

Nella classifica spicca anche Roma, che con 411,2 denunce ogni 100.000 abitanti guida la classifica dei furti di auto parcheggiate in sosta, davanti a Milano (409,5) e Firenze (389,3). Ricordiamo che, soprattutto per le auto più recenti, i furti stanno registrando un nuovo trend con un numero sempre maggiore di ladri che, invece di prendere di mira tutta la vettura, punta a rubare solo radar e telecamere oltre a vari sensori montati sul veicolo, da rivendere come pezzi di ricambio. C’è anche il problema dei furti di batterie di auto elettriche e ibride che rappresenta un altro fenomeno in costante crescita. Oltre ai furti di auto, quindi, è sempre più importante tenere in considerazione i furti di componenti di auto.

La classifica dei furti di ciclomotori e motocicli

Per quanto riguarda i furti di ciclomotori, invece, la classifica cambia in modo netto. In questo caso, la Top 10 vede al primo posto la provincia di Ragusa (73,6 denunce ogni 100.000 abitanti), seguita da Palermo (54,5) e Trapani (53,5), per un podio completamente siciliano. Tra le prime dieci posizioni troviamo anche Rimini (47,3), Livorno (45,1), Napoli (34,5), Siracusa (31,3), Pisa (27,3), Firenze (25,2) e Imperia (23,9).

L’indagine prende in considerazione anche i motocicli. In questo caso, la prima posizione viene “conquistata” da Palermo con un totale di 168,2 denunce ogni 100.000 abitanti. A completare la Top 10 per i furti di motocicli registrati nel corso del 2024 troviamo Napoli (155,4), Livorno (121,8), Roma (121,7), Milano (105,6), Genova (105), Catania (97), Trieste (67,7), Firenze (54,6) e Imperia (50,8). Alcune province, come Palermo, Napoli, Livorno e Firenze, si piazzano in entrambe le Top 10 stilate dall’indagine relativa alle denunce del 2024.