Tutte le informazioni sull'Auto Moto Turin Show: come raggiungerlo e prezzi biglietti

In Italia, quando si parla di motori c’è sempre grande attenzione e fortunatamente gli eventi si moltiplicano in ogni angolo del Belpaese. In particolare, la capitale su questo frangente è Torino, sede storica del marchio italiano più potente in assoluto, la Fiat, città però che ha dato i natali anche ad altri famosi brand nostrani come ad esempio la Lancia. Insomma, per anni il capoluogo piemontese è stato il cuore pulsante dell’automobile italiana.

Purtroppo, però, negli ultimi anni le cose sono un po’ cambiate. La crisi del mercato automobilistico italiano e la concorrenza sempre più spietata dei cinesi hanno spinto Fiat e i marchi a lei legati a volgere lo sguardo verso altri lidi. Spesso la produzione è stata delocalizzata verso Paesi dove il costo della manodopera era molto più basso del nostro. Ne sanno qualcosa gli operai di Mirafiori, che hanno vissuto anni di aperture a intermittenza. Proprio quest’ultimo stabilimento però, secondo i recenti annunci di Fiat, dovrebbe tornare a regime con l’arrivo della 500 ibrida.

Seconda edizione per l’Amts

Tralasciando le questioni di casa Fiat, Torino presto si animerà per un nuovo importante evento: l’Auto Moto Turin Show (Amts), che si svolgerà dal 4 al 6 aprile, presso Lingotto Fiere di Torino. Organizzato da GL events Italia, la manifestazione è alla sua seconda edizione, dopo l’ottimo riscontro di un anno fa con oltre 22.000 visitatori in tre giorni. In particolare, questa kermesse sarà dedicata alle 2 e alle 4 ruote.

A quanto pare l’Auto Moto Turin Show si preannuncia già più ricco rispetto allo scorso anno. Nello specifico sarà un punto di ritrovo per aziende, esperti ed appassionati del settore. Questo evento punta a consolidare il buon esordio dello scorso anno così da diventare un appuntamento fisso da mettere in calendario. Verranno accolti contenuti classici e heritage, ma anche club, istituzioni come Asi, modellismo, carrozzieri del design torinese e collezionisti.

Come arrivare e prezzo biglietti

Per raggiungere l’evento è possibile muoversi tramite la metropolitana. Si può accedere a Lingotto, infatti, prendendo la linea con direzione Bengasi, fermata Lingotto. Oppure per l’accesso Oval-Italia 61 è possibile con la stessa linea fermarsi a Italia61. Con il bus basta recarsi con le linee 1, 18 e 35 a fermata Lingotto o Italia 61.

Per chi arriva in treno, invece, se si giunge alla stazione di Torino Porta Nuova o Torino Porta Susa si può prendere la metropolitana, mentre a Torino Lingotto c’è direttamente l’accesso per Oval-Italia61. Infine, è possibile recarsi all’evento anche con l’auto. Gli organizzatori, attraverso il sito ufficiale, consigliano di uscire in Corso Unità d’Italia e di seguire da lì le indicazioni per Lingotto Fiere. Sarà possibile poi sostare a Lingotto Parking, un’ampia area che contiene sino a 3.800 vetture. Per i biglietti ci sono varie modalità da poter scegliere. L’abbonamento per tutti e tre giorni ha un costo di 35 euro. Il singolo, invece, ha un prezzo di 18 euro (intero) e va scelto il giorno in cui si intende fare visita all’esposizione. Naturalmente, per tutte le varie riduzioni del caso e per i ticket particolari vi invitiamo a consultare direttamente il sito ufficiale dell’evento.