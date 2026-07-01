L’analisi del New York Times collega l’aumento di SUV e pick-up più alti e massicci a un maggiore rischio di lesioni mortali per i pedoni

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iStock Uno studio accusa SUV e pick-up: più rischi per i pedoni

Le auto di oggi sono più sicure che mai, ma solo per chi ci sta dentro. Fuori dall’abitacolo, il discorso cambia. Uno studio pubblicato dal New York Times lancia il segnale d’allarme: negli ultimi vent’anni, la progressiva evoluzione verso SUV, crossover e pick-up sempre più grandi e alti avrebbe contribuito in modo significativo ad aumentare il rischio di morte per i pedoni coinvolti in un investimento.

Mezzo milione di dati

L’analisi presentata dal New York Times si basa su una quantità di dati difficile da ignorare: oltre mezzo milione di incidenti stradali, elaborati per cercare correlazioni tra l’evoluzione del design automobilistico e i tassi di mortalità tra i pedoni. Il risultato è tutt’altro che rassicurante. Secondo i ricercatori, tra il 2016 e il 2024 circa 3.000 decessi di pedoni avrebbero potuto essere evitati se l’altezza media dei veicoli fosse rimasta simile a quella degli anni Duemila.

Non è la prima volta che una ricerca arriva a conclusioni simili. Uno studio pubblicato nel 2024 sul Journal of Safety Research aveva confermato che i frontali alti e verticali aumentano in modo sensibile il rischio di lesioni mortali, arrivando a suggerire ai costruttori di ripensare il design del muso in chiave di protezione degli utenti vulnerabili.

SUV fatali per i pedoni

Il meccanismo alla base di questo fenomeno è, in realtà, abbastanza intuitivo. Quando un pedone viene investito da una berlina tradizionale, il punto di impatto iniziale è tipicamente alle gambe. Il corpo viene proiettato sul cofano e poi ricade sull’asfalto. Con un SUV o un pick-up moderno, e soprattutto con i modelli più recenti che tendono ad avere frontalità sempre più verticali e imponenti, la geometria dell’impatto cambia radicalmente. Il cofano alto colpisce il pedone all’altezza del torace o del bacino, non delle gambe. Il corpo non viene proiettato sul cofano, ma spinto direttamente in maniera frontale verso l’asfalto, con un’energia che si concentra sulle zone più vulnerabili del corpo umano. La differenza in termini di conseguenze può essere decisiva.

Angoli ciechi

Se il problema dell’altezza del cofano riguarda soprattutto la dinamica dell’impatto, ce n’è un altro che agisce a monte: la visibilità dal posto di guida. I moderni SUV e pick-up adottano montanti anteriori più robusti rispetto alle vetture di una generazione fa. Una scelta dettata dalla necessità di garantire una maggiore resistenza strutturale in caso di ribaltamento, e quindi pienamente giustificata dal punto di vista della sicurezza degli occupanti. Ma ogni medaglia ha il suo rovescio, e in questo caso il rovescio si chiama angolo cieco.

Lo studio ha condotto scansioni tridimensionali di alcuni dei modelli di pick-up più venduti negli Stati Uniti come Ford F-150, Chevrolet Silverado, Toyota Tacoma e GMC Sierra, confrontandoli con le rispettive versioni di fine anni Novanta e inizio Duemila. Nel caso del Chevrolet Silverado, gli angoli ciechi anteriori sarebbero praticamente raddoppiati nel giro di poco più di due decenni. Toyota Tacoma e GMC Sierra registrano aumenti attorno al 60%. Persino il Ford F-150, quello che se la cava meglio nel confronto, mostra un incremento di circa il 25%.

I costruttori, ovviamente, non stanno con le mani in mano. Le telecamere posteriori sono ormai standard su quasi tutti i modelli, come i sensori di angolo cieco, la frenata automatica d’emergenza con riconoscimento dei pedoni si sta diffondendo rapidamente e gli ADAS in generale hanno fatto passi enormi negli ultimi anni. Ma gli esperti citati dallo studio avvertono che la tecnologia non può essere l’unica risposta se il design rema contro.