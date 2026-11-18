Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Auto nuove: il prezzo ostacola gli italiani

Il desiderio di cambiare automobile non è scomparso. A essere cambiata, semmai, è la distanza tra ciò che gli italiani vorrebbero acquistare e quanto sono disposti a spendere. Le vetture nuove sono diventate un investimento sempre più impegnativo e, davanti ai listini, molti automobilisti finiscono per ridimensionare le proprie ambizioni. Un’indagine condotta dalla società di consulenza Areté fotografa questa difficoltà: il 73% degli intervistati considera i prezzi eccessivi oppure giudica poco conveniente il rapporto tra qualità e costo. E quando si passa dalle opinioni alle cifre, emerge un confine piuttosto netto: tre persone su quattro non intendono superare i 30.000 euro.

Il 73% degli italiani considera i prezzi troppo elevati

Il dato più significativo riguarda la percezione del mercato. Per quasi tre intervistati su quattro, le automobili attualmente in vendita costano troppo rispetto a quanto offrono. Non è soltanto una questione di disponibilità economica: pesa anche la sensazione che gli aumenti dei listini non siano sempre accompagnati da miglioramenti altrettanto evidenti.

Il 65% del campione vorrebbe che i costruttori concentrassero gli sforzi sulla riduzione dei prezzi e sul ritorno a modelli maggiormente accessibili. Questo non significa che l’offerta attuale venga respinta completamente. Il 43% si dichiara molto soddisfatto delle vetture disponibili, mentre il 36% esprime un apprezzamento parziale. Rimane un 21% che considera i prodotti sul mercato poco o per nulla adatti alle proprie necessità.

La distinzione è importante: un’automobile può piacere per design, tecnologia e prestazioni, ma risultare comunque fuori portata quando arriva il momento di firmare il contratto.

Il budget si ferma a 20.000 euro per quasi 4 automobilisti su 10

La distribuzione delle cifre racconta ancora meglio le difficoltà degli acquirenti. Il 38% degli intervistati non vorrebbe spendere più di 20.000 euro per un’auto nuova. Un ulteriore 37% considera accettabile una somma compresa tra 20.000 e 30.000 euro.

Soltanto il 16% prenderebbe in esame un acquisto tra 31.000 e 40.000 euro, mentre appena il 9% sarebbe disposto ad andare oltre. Il prezzo iniziale è il criterio principale per il 43% degli automobilisti. Un altro 28% attribuisce maggiore importanza ai consumi e alle spese di gestione. Sommando queste risposte, emerge quanto il fattore economico condizioni la scelta prima ancora di comfort, sicurezza e dotazioni.

Alla domanda su cosa potrebbe favorire un nuovo acquisto, il 44% indica listini più contenuti, il 23% vorrebbe equipaggiamenti migliori e il 14% chiede costi di utilizzo inferiori. Il mercato dell’usato diventa inevitabilmente un’alternativa da valutare, soprattutto per chi cerca dimensioni e caratteristiche difficili da trovare entro queste soglie di prezzo.

Ibride al 47%, citycar e SUV sono le carrozzerie preferite

Anche le preferenze sulle motorizzazioni mostrano una certa prudenza. Le vetture mild hybrid e full hybrid raccolgono complessivamente il 47% dei consensi, conquistando una posizione nettamente superiore rispetto alle altre alimentazioni.

Benzina e diesel si fermano al 20%, mentre le elettriche raggiungono il 18% e le ibride plug-in il 15%. L’interesse per l’elettrificazione, dunque, esiste. Ma non equivale alla disponibilità a sostenere qualsiasi sovrapprezzo pur di avere una tecnologia più recente.

Quanto alle carrozzerie, la preferenza si divide equamente tra citycar e SUV/crossover, entrambe al 36%. Seguono le berline con il 24%, mentre le station wagon raccolgono appena il 5%. Ne emerge un automobilista che continua a cercare praticità e versatilità, ma che assegna al prezzo un peso decisivo. Per i costruttori, la sfida non sarà soltanto introdurre nuovi modelli: sarà proporli a cifre compatibili con le possibilità di chi dovrebbe acquistarli.