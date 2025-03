Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa FIAT Mercato auto febbraio: Stellantis domina

Il mercato dell’auto continua a versare in una situazione non proprio rosea. L’intero settore non è mai più tornato ai livelli pre-pandemia e le cose stanno andando sempre peggio. A pesare è soprattutto la crisi economica che ha fatto abbassare di molto la domanda. C’è poi la questione della transizione ecologica. I costruttori hanno investito miliardi di euro per sviluppare una nuova tecnologia, che allo stato attuale continua ad avere in alcuni Paesi come l’Italia una quota di mercato troppo bassa.

Ad un gennaio che era stato già nero, ha fatto seguito un febbraio altrettanto pessimo. Rispetto a febbraio 2024 si è registrata una flessione del 6,3%. A pesare su questo bilancio è soprattutto la mancanza di incentivi nel nostro Paese. L’Italia, infatti, non ha previsto aiuti di questo genere al settore, ma presto potrebbe arrivare un nuovo piano d’azione suggerito direttamente dall’Europa.

I modelli più venduti

Stando ai dati del mese di febbraio, continua a primeggiare la Fiat Panda come vettura più venduta con 11.896 unità immatricolate. Segue a ruota la Dacia Sandero con 5.896 e la Citroen C3 con 5.767. Quest’ultima si è presa il primo posto nella classifica delle elettriche più vendute e anche tra le auto a benzina.

Continua l’ascesa delle ibride tra le alimentazioni scelte. Ormai hanno raggiunto una quota di mercato pari al 44,6%. In particolare il 12,5% sono full hybrid e il 32,1% sono mild hybrid. Lieve incremento anche per le elettriche che hanno una quota di mercato del 5% e le PHEV sono al 4,5%. Cominciano a perdere terreno, invece, le auto a benzina che fanno registrare un meno 4,6%, con una quota di mercato che si attesta sul 26,3%. In calo anche il diesel ormai arrivato ad una quota del 9,7%. Le auto a GPL, infine, fanno segnare un calo di volume di vendite, ma allo stesso tempo un piccolo incremento percentuale nella quota di mercato salendo al 9,9%. Continuano a latitare invece le vetture a Metano.

Dominio Renault tra le GPL

Tra le ibride più vendute c’è la Panda a guidare la classifica seguita da Toyota Yaris e Yaris Cross. Da notare come la piccola utilitaria FIAT riesca a vendere quasi il triplo della seconda classificata. Per quanto concerne quelle diesel, invece, l’auto più venduta è Volkswagen Tiguan con 1.148 unità immatricolate. Nella graduatoria in questione è dominio assoluto delle tedesche che piazzano 5 vetture nei primi 5 posti e 8 nei primi 10. Le uniche “intruse” sono la Ford Focus, che con 756 unità si piazza al 6° posto e la Fiat Tipo, che è decima con 446 veicoli venduti. Quest’ultima in particolare dovrebbe uscire di scena alla fine del 2025.

Se per il diesel è un assolo tedesco, per le GPL a prendersi tutta la scena o quasi è il Gruppo Renault. La Casa francese, infatti, è da sempre una delle poche che ancora crede in questo tipo di alimentazione. Nei primi due posti troviamo Dacia Sandero (5.053) e Dacia Duster (2.841). Seguono poi Renault Captur (1.362) e Renault Clio (937). Tra le elettriche, infine, il predominio se lo dividono Citroen C3 e Tesla Model 3, che vendono rispettivamente 3.664 auto e 3.501 vetture. Più staccate tutte le altre, che hanno volumi di vendita molto più bassi. In generale può sorridere Stellantis, che a febbraio ha piazzato ben 3 vetture nei primi 4 posti della classifica: Panda, C3 e Avenger.