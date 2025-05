La classifica delle 10 auto più vendute in Italia ad aprile 2025 non presenta sorprese: al top ci sono le "solite" best seller del mercato delle quattro ruote

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis La Panda guida la classifica delle più vendute in Italia

Gli automobilisti italiani continuano a scegliere i “soliti” modelli: anche ad aprile 2025, infatti, la classifica delle auto più vendute in Italia non presenta particolari sorprese con un dominio di auto piccole ed economiche. Andiamo ad analizzare, quindi, quali sono state le auto più vendute nel corso del quarto mese dell’anno in corso considerando i dati diffusi da UNRAE.

La Top 10 delle più vendute

La Top 10 del mese di aprile 2025 si apre con la MG ZS che, con il decimo posto, conferma l’ottimo momento del brand andando a raggiungere quota 2.697 unità immatricolate. Nona posizione, invece, per la Renault Clio che si piazza in classifica grazie a 3.011 unità immatricolate nel corso del quarto mese dell’anno, precedendo, in ottava posizione, la Dacia Duster. Per il SUV del brand rumeno, le unità vendute sono 3.080.

Da segnalare anche gli ottimi dati della Toyota Yaris e della Yaris Cross, rispettivamente settima e sesta della classifica delle auto più vendute ad aprile, con 3.179 e 3.250 unità immatricolate. La Top 5 inizia con la Peugeot 208, che si ferma a 3.630 unità. Quarta posizione per la Dacia Sandero, con 3.860 unità immatricolate.

Il podio non presenta sorprese: terza posizione per la Citroen C3, che totalizza 4.699 unità vendute, e seconda posizione per la Jeep Avenger che, con 5.370 unità vendute, conquista ancora una volta il titolo di SUV più venduto in Italia. A guidare la classifica c’è la sempre più iconica Fiat Panda, prima con 8.837 unità immatricolate ad aprile.

Dando uno sguardo al parziale annuo e, quindi, al periodo gennaio-aprile 2025, non si registrano sostanziali novità per la classifica. Sul podio, in questo caso, troviamo la Citroen C3, con 20.160 unità, e la Dacia Sandero, con 20.511 unità. Prima posizione, ancora una volta, per la Fiat Panda che stacca la concorrenza con 46.639 unità immatricolate e guarda con fiducia al target delle 100.000 unità immatricolate nel corso dell’anno, in attesa del debutto in strada della Grande Panda.

Le altre classifiche

È interessante anche analizzare le classifiche di specifici segmenti di mercato. Ad esempio, tra le auto elettriche si registra la prima posizione per la Citroen C3, con un totale di 724 unità vendute. L’elettrica più venduta nel 2025, però, è la Tesla Model 3, con 2.389 unità, circa 1.000 in più rispetto allo scorso anno. Tra le auto ibride plug-in, invece, continua la crescita di BYD e della Seal U che ad aprile ha venduto 1.198 unità, più del doppio della seconda classificata. Nel parziale annuo, il modello di BYD è primo con 3.984 unità immatricolate.

Altre classifiche da considerare sono quelle relative ai segmenti più alti del mercato visto che abbiamo già, indirettamente, citato le leader del segmento A (la Fiat Panda) e del segmento B (la Jeep Avenger ad aprile e la Dacia Sandero nel parziale annuo). Per il segmento C del mercato, invece il modello più venduto è la Volkswagen Tiguan, con 8.433 unità immatricolate da inizio 2025. Tra le segmento D, invece, domina la già citata BYD Seal U. Nel segmento E/F, che comprende i modelli più costosi, la prima posizione spetta alla Range Rover Sport, con 1.311 unità immatricolate nel corso dell’anno. Tra le Station Wagon, è prima la Ford Focus, con oltre 2.000 unità immatricolate, mentre tra gli MPV guida il mercato la Ford Tourneo Courier, con 4.200. La sportiva più venduta è invece la Porsche 911, con 676 unità immatricolate.