Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Ecco la Top 10 delle auto più vendute in Italia

Il mese di maggio 2025 si è chiuso da pochi giorni ed è già il momento di fare il punto sull’andamento del mercato auto italiano. Il quinto mese dell’anno in corso ha confermato una certa stagnazione del mercato (-0,7%) che si evidenzia anche dai dati sul parziale annuo (-1,1%). Nel frattempo, però, alcune auto continuano a vendere molto più di altre. Andiamo a scoprire quali sono state le 10 auto più vendute in Italia e quali sono i modelli che hanno conquistato i vari segmenti del mercato delle quattro ruote.

La Top 10 di maggio 2025

Tra le auto più vendute a maggio 2025 in Italia c’è spazio per la Toyota Yaris, che occupa il decimo posto con un totale di 3.010 unità immatricolate. Nona posizione, invece, per la Ford Puma, uno dei punti di riferimento del suo segmento di mercato, che ha totalizzato 3.055 unità immatricolate. La classifica comprende anche la Renault Clio e la Citroen C3, entrambe con 3.233 esemplari. Sesta posizione per una delle best seller europee: la Dacia Duster, infatti, ha raggiunto 3.338 unità vendute nel corso del mese di maggio.

La Top 5 del mercato italiano si apre con la Toyota Yaris Cross che ha raggiunto un totale di 3.401 unità vendute nel corso del quinto mese dell’anno confermandosi il modello più venduto da parte del brand nipponico nel nostro Paese. Quarta piazza, invece, per la Dacia Sandero che, grazie al suo ottimo rapporto qualità/prezzo, ha totalizzato 3.565 unità vendute. In terza posizione c’è la Peugeot 208, un’altra best seller europea, con 3.731 unità immatricolate.

Da segnalare anche un altro ottimo mese per la Jeep Avenger, che si conferma il SUV più venduto in Italia. L’entry level della gamma Jeep è il secondo modello più venduto in assoluto, con un totale di 4.715 unità immatricolate nel corso del mese di maggio. In prima posizione c’è sempre la Fiat Panda che ha chiuso il quinto mese dell’anno con 8.194 unità vendute sul mercato. La city car della Casa italiana è prima anche nel parziale annuo con 54.826 nuovi esemplari immatricolati in Italia. Sul podio ci sono, con circa 24.000 unità ciascuna, la Jeep Avenger e la Dacia Sandero. Nelle classifiche di vendita, invece, non c’è ancora spazio per la Nuova Grande Panda.

Le altre classifiche

La Panda domina la classifica globale e quella del suo segmento mentre nel segmento B c’è la Jeep Avenger in prima posizione. Dando uno sguardo ai segmenti più alti del mercato, notiamo come a guidare il segmento C ci sia la Volkswagen Tiguan, modello da 2.268 unità immatricolate a maggio e da oltre 10.000 unità nel corso del 2025. Nel segmento D, invece, il primato spetta alla BYD Seal U che conquista il mercato con 1.615 unità vendute a maggio e oltre 5.000 da inizio anno. La fascia premium, che copre il segmento E/F, vede la Range Rover Sport al primo posto, con 1.610 unità vendute nel parziale annuo. Tra le station wagon domina la Ford Focus, con 2.570 unità tra gennaio e maggio. La Casa americana è prima anche tra le MPV, con la Ford Tourneo Courier che supera quota 5.000 unità. Tra le sportive, invece, la più venduta è sempre la Porsche 911 che arriva a 916 unità distribuite nel corso del 2025.