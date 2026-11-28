123RF Gli italiani non rinunciano all’auto privata, nemmeno in condizioni di povertà

Neppure il rincaro dei carburanti e la crescita dei costi di acquisto hanno incrinato la fiducia degli italiani nell’automobile. Rispetto a sessant’anni fa, negli anni successivi al boom economico, i guidatori della nostra penisola hanno intensificato l’uso della vettura e poco importa se nel frattempo la diffusione di nuovi servizi di trasporto ha provato a invertire la tendenza.

Il 24 novembre, all’apertura di IBE Intermobility Future Ways alla Fiera di Rimini, la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile ha presentato il rapporto Future Ways 2026. Con i dati raccolti appare evidente quanto sia difficile fare a meno dell’auto lungo lo Stivale, anche nel caso delle famiglie in condizioni di povertà.

L’Italia sempre più dipendente dall’auto privata

In confronto al 1966, anno in cui gli italiani effettuavano il 55,3% delle percorrenze in automobile, la percentuale è salita fino a raggiungere il 76,8%, a scapito della mobilità condivisa, scesa dal 32,5% al 18,3%. Nel calcolo rientrano sia i servizi di trasporto pubblico sia quelli di sharing mobility.

Qualche indizio sulla portata del fenomeno lo dà il numero dei mezzi a disposizione degli italiani. A fronte di 41 milioni di automobili, il rapporto censisce appena 356.000 veicoli destinati alla mobilità condivisa, meno di uno ogni cento auto.

L’Italia fatica a tenere il passo degli altri grandi Paesi europei nella diffusione della mobilità condivisa. Usciamo con le ossa rotte soprattutto nel paragone con la Francia e la Spagna, che hanno visto crescere la domanda di mobilità condivisa tra il 40% e il 45% dal 2000 al 2024. In Germania l’aumento è stato del 25%, da noi di appena il 13%. Quanto ai viaggi in treno, in diciannove anni (dal 2000 al 2019) i passeggeri-chilometro dell’alta velocità sono quasi triplicati (+195%).

Nello stesso periodo la crescita si è fermata al 16% per tram e metropolitane e al 3% per autobus e pullman. Il resto del trasporto ferroviario ha perso l’8%. Un problema riguarda i finanziamenti statali: il Fondo nazionale trasporti dispone nel 2026 del 7% di risorse in più rispetto al 2013, ma l’inflazione ne ha eroso il potere d’acquisto. Al netto dei rincari, mancano all’appello circa 970 milioni di euro, calcolati ai prezzi del 2025.

Quanto pesa sulle famiglie italiane

Disporre di un’automobile è sempre più comune anche tra le famiglie in condizioni di povertà assoluta: il 59% ne possiede almeno una, contro il 53% del 2014. In dieci anni l’incidenza della povertà è salita dal 6,2% all’8,4%. Per quanto riguarda il costo di possesso, il 20% delle famiglie italiane con i consumi più bassi spende in media 115 euro al mese per l’automobile. All’estremo opposto della distribuzione dei consumi si arriva a 674 euro.

Ai nuclei con minori disponibilità economiche, già alle prese con gli oneri di manutenzione della macchina che hanno in garage, resta poco da destinare all’acquisto di un’altra vettura. Il rincaro delle auto nuove dal 2018 è stato del 41%, quasi il doppio dell’inflazione registrata nello stesso periodo, e non c’è da stupirsi che il parco auto nazionale abbia raggiunto un’età media di 13 anni.

La Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile suggerisce di ripensare la formula degli abbonamenti al trasporto pubblico locale. Il titolare di un abbonamento potrebbe avere accesso, oltre che ad autobus e metropolitane, ai servizi di sharing mobility presenti sul territorio comunale.