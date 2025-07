Sempre più veicoli privi di assicurazione circolano in Italia: a fare il punto della situazione è un nuovo report di Ania pubblicato in questi giorni, ecco i dettagli

123RF Sempre più veicoli circolano senza polizza obbligatoria

Tutti gli automobilisti devono fare i conti con la copertura RC Auto, ovvero l’assicurazione obbligatoria per poter circolare. Anche per via dell’aumento dei costi assicurativi, in Italia è molto diffuso il fenomeno delle auto senza assicurazione. Gli ultimi dati, infatti, confermano che il numero di vetture non assicurate in circolazione è in costante aumento. Si tratta di un problema molto importante e a cui, per il momento, non è ancora stata trovata una soluzione. Andiamo a fare il punto della situazione.

Milioni di veicoli senza assicurazione

La relazione annuale pubblicata da Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) nei giorni scorsi ha confermato la crescente diffusione del fenomeno delle auto senza assicurazione. Sulle strade italiane, infatti, circolano ogni giorno milioni di vetture che non sono interessate dalla copertura obbligatoria RC.

Il dato è davvero preoccupante: secondo quanto rivelato da Ania, che ha utilizzato le informazioni fornite dalla Motorizzazione Civile per fare il punto della situazione del mercato italiano, il numero di veicoli privi di assicurazione è in crescita. Nel corso del 2024, complessivamente, si registrano 2,9 milioni di veicoli circolanti che non sono assicurati. Si tratta di un numero enorme: in media, infatti, il 6,1% dei veicoli non è coperto da un’assicurazione. Ricordiamo che per chi guida senza l’assicurazione obbligatoria sono previste delle conseguenze legali ed economiche.

L’associazione ha sottolineato: “Anche se questa incidenza è di poco superiore a quella registrata nel 2023 (6,0%), in valore assoluto, i veicoli privi di assicurazione sono cresciuti del 3,6%, dal momento che i veicoli assicurati hanno registrato un incremento del 2,0%. Anche il numero totale dei veicoli circolanti è aumentato leggermente, a seguito della crescita sia dei veicoli assicurati che di quelli privi di assicurazione”.

C’è da evidenziare anche una sostanziale differenza regionale per quanto riguarda il fenomeno dei veicoli non coperti da un’assicurazione. La percentuale, infatti, è superiore al Sud Italia (8,1%) e inferiore al Nord (4,9%) mentre il Centro è in linea con la media nazionale, secondo i dati forniti da Ania. A pesare su questi dati c’è, naturalmente, l’aumento dei costi assicurativi, con un trend di crescita che non accenna a fermarsi.

Aumenta il costo delle polizze

Ania ha evidenziato anche un rincaro della RC Auto. Tale fenomeno è legato all’aumento delle varie voci di costo dei sinistri: “In sintesi, da marzo 2021 a marzo 2025, a fronte di una crescita dell’inflazione generale del costo della vita del +18,1%, il costo dei pezzi di ricambio si è accresciuto del +16,4%, i danni alla persona sono stati rivalutati di oltre il 16%, ma il premio medio RC Auto è cresciuto di meno (+13,2%)”.

Ricordiamo che il costo della polizza auto può variare in modo significativo in base al modello da assicurare. Una recente indagine, infatti, ha messo in evidenza quali sono le auto più economiche per quanto riguarda i costi assicurativi. In ogni caso, secondo Ania, nel corso del 2024, il costo della RC Auto è aumentato del 7,3%, almeno per quanto riguarda il premio medio. Questo dato è stato confermato anche dai numeri forniti da Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), secondo cui l’aumento è stato del 6,9% nel confronto tra il 2024 e il 2023.