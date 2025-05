Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Nel 2024, in Italia, sono stati rubati oltre 136mila veicoli. Una cifra che segna una crescita del 3% rispetto all’anno precedente e che ci riporta ai livelli pre-Covid. Un trend inquietante, soprattutto se si pensa che la criminalità organizzata non ha cambiato volto, né obiettivi: ora punta alle utilitarie, ai mezzi commerciali e ai SUV. E lo fa con metodi sempre più sofisticati.

Il dossier dei furti

I dati del “Dossier sui Furti di veicoli 2025” di LoJack Italia, presentato all’Automotive Dealer Day, parlano chiaro: si ruba di più, si ritrova poco, e le auto sparite spesso non ritornano ai legittimi proprietari. Dal 2013 a oggi, in Italia sono stati rubati quasi 1 milione e 700mila veicoli. Un milione di questi è semplicemente svanito, smontato pezzo per pezzo per alimentare il mercato nero o imbarcato verso Est Europa, Nord Africa e Medio Oriente.

Nel dettaglio, lo scorso anno le auto rubate sono aumentate del 6%, mentre i furti di mezzi commerciali sono più che raddoppiati: +112%. Solo i SUV hanno registrato un leggero calo (-2%), ma restano nel mirino delle gang specializzate. Il tasso di ritrovamento? Si è fermato al 45%. Tradotto: oltre 75mila mezzi sono stati inghiottiti dal nulla.

Ma dove avvengono tutti questi furti? La mappa dell’Italia criminale non lascia spazio a dubbi. Cinque regioni — Campania, Lazio, Sicilia, Puglia e Lombardia — concentrano il 78% del totale. In cima c’è sempre la Campania, con 31.428 furti nel 2024. Seguono Lazio (24.153), Sicilia (19.622), Puglia (16.013) e Lombardia (14.694). In queste zone, rubare un’auto è diventata quasi una certezza. E ritrovarla? Un terno al lotto.

Le vetture più rubate

Le auto più rubate? Quelle che gli italiani guidano ogni giorno. La Fiat Panda domina incontrastata con 13.311 furti (praticamente una su cinque), seguita dalle Fiat 500, Lancia Ypsilon e Fiat Punto. Ma anche la Giulietta di Alfa Romeo sale in classifica. E i SUV? Jeep Renegade e FIAT 500X sono le prede preferite. Pure la Range Rover Evoque è in forte crescita. Se guidate uno di questi modelli, fate attenzione: i ladri impiegano pochi secondi per neutralizzare antifurti e GPS. E se pensate che la vostra auto sia al sicuro in garage, vi sbagliate: i colpi avvengono anche lì.

Di seguito la top ten delle auto più rubate:

Non si guarda solo al valore del veicolo

La criminalità non guarda più solo al valore del veicolo, ma alla sua rivendibilità. I pezzi di ricambio delle utilitarie, ad esempio, sono richiestissimi. L’elettronica di bordo delle nuove auto? Una manna per chi sa come disattivarla. E mentre molti credono che il GPS basti a ritrovare l’auto, i ladri agiscono con jammer e dispositivi che disturbano o disattivano il segnale.

Il dossier LoJack smonta anche i falsi miti. No, non è vero che i ladri rubano solo auto di lusso. No, non basta l’antifurto classico. No, non siete al sicuro nemmeno di giorno o in un parcheggio affollato. La verità è un’altra: chi ruba auto oggi è organizzato, veloce, preciso. E spesso agisce su commissione.

Anche i veicoli commerciali e le due ruote sono nel mirino

Nel 2024, la categoria con il boom più clamoroso è stata quella dei mezzi commerciali. Più che raddoppiati i furti, con 1.310 episodi. Il marchio più colpito? Iveco, che da solo copre il 72% dei furti in questa categoria. Anche qui, il ritrovamento è in calo: solo il 41% torna al proprietario.

Non va meglio per moto e scooter. Con oltre 31.700 furti e un recupero al 43%, anche il settore delle due ruote è terreno fertile per il crimine. L’Honda SH è la regina dei furti: 8.050 unità sottratte nel 2024. Seguono Piaggio Liberty, Scarabeo e Vespa. Oggi rubare un veicolo in Italia è più facile e più redditizio. Perché non basta più chiudere la portiera e tirare il freno a mano. Serve consapevolezza, tecnologia e una buona dose di prudenza. Perché i numeri, purtroppo, non mentono mai.