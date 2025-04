Continua la crescita dell'usato in Italia, con passaggi di proprietà in aumento rispetto al mese di marzo dello scorso anno: ecco i dati del bollettino ACI

Fonte: 123RF Dati in crescita per l'usato in Italia

Il nuovo report mensile “Auto Trend” dell’Automobile Club d’Italia fa il punto sull’attuale stato del mercato italiano con il tradizionale focus sull’andamento dell’usato, un segmento sempre più importante considerando la costante crescita dei prezzi delle auto nuove. Il confronto tra i dati di marzo 2025 e quelli di marzo 2024 (mesi che hanno avuto lo stesso numero di giorni lavorativi) mette in evidenzia una sostanziale crescita dei passaggi di proprietà, sia per le auto che per le moto.

Per quanto riguarda le auto, in particolare, si registra una quota sempre più rilevante per le auto ibride ed elettriche che, mese dopo mese, stanno diventando un riferimento importante per il mercato dell’usato (anche se la quota complessiva è ancora molto limitata). Nel lungo periodo, questo fenomeno potrà cambiare le dinamiche del mercato, permettendo a un numero sempre maggiore di automobilisti di poter passare alla guida elettrificata, oggi inaccessibile soprattutto per una questione di costi. Andiamo ad analizzare i dati del report.

Cresce ancora l’usato

I numeri parlano chiaro: nel corso del mese di marzo 2025, i passaggi di proprietà hanno raggiunto quota 392.647 unità con un incremento complessivo pari al 4,7%. La quota maggiore delle operazioni riguarda le auto che hanno superato quota 286 mila passaggi con un aumento su base annua del 4,4%. In crescita, più della media, le moto che mettono in evidenza un incremento del 6,5%, con oltre 59 mila trasferimenti. Contemporaneamente, si registra un aumento delle radiazioni, con oltre 121 mila unità (di cui oltre 99 mila sono autovetture) e un incremento dello 0,9% su base annua.

Il tasso di sostituzione nel mese di marzo è stato pari a 0,59. Per ogni 100 auto immatricolate, infatti, sono state radiate 59 vetture. Nel trimestre, invece, questo valore è pari a 0,7. Il fenomeno delle auto di “seconda mano” è legato anche alla crescita delle auto importate con un numero sempre maggiore di italiani interessati a questa soluzione. Da segnalare, inoltre, che gli automobilisti italiani, quando scelgono di ricorrere all’usato, si rivolgono spesso agli stessi veicoli come conferma la classifica delle auto usate più richieste in Italia.

Crescono ibride ed elettriche

Un altro elemento interessante che emerge dal report ACI riguarda l’aumento dei passaggi di proprietà per ibride ed elettriche. In particolare, le auto ibride a benzina hanno registrato un aumento del 33,8%, raggiungendo una quota dell’8,7% mentre le auto elettriche sono cresciute del 50,4% e ora hanno una quota dell’1%.

Nel corso dei prossimi anni, è inevitabile, il peso delle auto elettrificate (ibride ed elettriche) diventerà sempre più rilevante sul mercato dell’usato. Per molti automobilisti ci sarà, quindi, la possibilità di passare a un modello ibrido oppure completamente elettrico sfruttando i vantaggi dell’usato e, quindi, riducendo la spesa.

Per quanto riguarda il settore delle auto elettrificate usate, si segnala una crescita significativa anche per le minivolture. Le diesel hanno ancora una quota elevata (44%), ma le ibride a benzina stanno guadagnando terreno, arrivando a una quota di 11,9% con un incremento del volume di pratiche del 51,2% su base annua. Crescono anche le minivolture di auto ibride a gasolio, in crescita del 61%, e quelle di auto elettriche, in aumento del 51% con una quota complessiva di 1,5%