Il mercato delle auto usate in Italia continua a crescere: i dati di febbraio 2025 confermano un trend positivo in atto da oltre sei mesi

Fonte: 123RF Il mercato dell'usato cresce ancora in Italia

Il mercato delle auto usate sta vivendo un periodo molto positivo in Italia. La conferma è arrivata dalle ultime rilevazioni Unrae (in attesa di consolidamento) che si riferiscono al primo bimestre dell’anno in corso. Questi numeri evidenziano un passo in avanti rispetto a quanto registrato nello stesso periodo dello scorso anno. Considerando i dati mensili, il mercato dell’usato registra la sesta crescita consecutiva. Andiamo ad analizzare, punto per punto, tutti i dati relativi all’andamento delle auto usate in Italia.

I dati di febbraio 2025

Il trend positivo del mercato continua. Nel corso del mese di febbraio 2025, infatti, sono stati registrati 480.622 trasferimenti di proprietà con un incremento pari al +1,5% rispetto ai dati dello stesso mese dello scorso anno. Unrae sottolinea anche la crescita (in questo caso del +1,6%) rispetto al dato del 2019, anno che rappresenta un vero e proprio spartiacque per il mercato delle quattro ruote. Come anticipato in precedenza, il dato di febbraio 2025 conferma che il mercato delle auto usate in Italia è cresciuto per il sesto mese consecutivo.

In particolare, si registra una crescita dello 0,1% per i trasferimenti netti mentre le minivolture crescono del 3,4%. Il dato parziale annuo (relativo al bimestre gennaio – febbraio 2025) si è chiuso con un totale di 946.956 trasferimenti per un incremento del +2,5% (mentre rispetto al 2019 si registra un calo pari a -1,4%). Ricordiamo che, nelle ultime settimane, abbiamo visto quali sono le auto usate più richieste in Italia. Nel frattempo, un’indagine ha confermato il crescente interesse per le auto usate elettrificate.

Dominano diesel e auto con più di 10 anni

Tenendo conto dei trasferimenti netti e, quindi, dei passaggi di proprietà tra privati, si registra ancora il dominio delle auto diesel, con una quota del 42,7% a febbraio (42,9% nel bimestre) ma con un calo di 2,9 punti rispetto allo scorso anno. Seconda posizione per le auto benzina, con il 38,5%. Il dato è simile per le minivolture, dove il diesel registra una quota del 44,1% (ma con un calo di 6 punti) mentre le auto benzina arrivano al 32,4%.

Un altro aspetto interessante da analizzare per quanto riguarda i dati sulle auto usate è quello dell’anzianità. Quasi la metà dei trasferimenti netti, infatti, riguarda auto con più di 10 anni. A febbraio 2025, il 47,3% dei trasferimenti netti ha coinvolto un’auto immatricolata da più di 10 anni mentre le pratiche relative ad auto con meno di 4 anni sono state il 23,4%. Tra le minivolture, le auto con più di 10 anni coprono il 35,5% del totale.

Da tenere d’occhio è anche l’analisi regionale dei trasferimenti netti. La Lombardia, infatti, è la regione dove si registra il maggior numero di passaggi di proprietà tra privati, con una quota del 16,2% del totale. Seconda posizione per il Lazio, con il 9,6%, e terza posizione per la Campania, con il 9,1%. La Top 5 si completa con la Sicilia e il Veneto, con quote, rispettivamente, pari all’8,2% e all’8,1%.

In linea generale, tra i trasferimenti netti, il 57,1% riguarda operazioni di scambio tra privati/aziende mentre per le minivolture, nonostante un calo di 1,5 punti, si registra un ruolo di primo piano per le pratiche che coinvolgono privati o altre società che permutano la propria vettura. Ulteriori aggiornamenti sull’andamento del mercato dell’usato arriveranno nel corso dei prossimi mesi. Il trend di crescita, che va avanti da 6 mesi, potrebbe continuare ancora per molto.