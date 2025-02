Il mercato delle auto di seconda mano in Italia cresce sensibilmente nel primo mese dell'anno, tanti i passaggi di proprietà e le minivolture effettuate

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: 123RF Gennaio positivo per le auto usate in Italia

Il mercato dell’auto usata in Italia continua a mostrare segni di vitalità e crescita nel gennaio 2025, con un incremento significativo nei passaggi di proprietà e nelle radiazioni di veicoli. Il totale dei passaggi di proprietà dei veicoli di seconda mano ha registrato un aumento del 3,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo dato, depurato dall’effetto delle minivolture (passaggi di proprietà temporanei), indica una crescita solida e costante del mercato. Considerando la media giornaliera, l’incremento sale all’8,6%, evidenziando un dinamismo ancora superiore.

Passaggi di proprietà in aumento

Per quanto riguarda le sole autovetture, i passaggi di proprietà sono aumentati del 4,4%, con un incremento della media giornaliera del 9,4%. In valori assoluti, si sono registrati 278.120 passaggi di proprietà di auto usate a gennaio 2025, rispetto ai 266.443 dello stesso mese del 2024.

Questo dato conferma la preferenza degli italiani per l’acquisto di auto usate, spesso considerate un’alternativa più conveniente rispetto al nuovo. Anche il settore delle moto usate ha visto una crescita, sebbene più contenuta, con un aumento dei passaggi di proprietà dell’1,3% e una media giornaliera del 6,2%.

Radiazioni veicoli: quante sono le cancellazioni al PRA

Le radiazioni di veicoli, ovvero le cancellazioni dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), rappresentano un indicatore importante dello stato di salute del parco auto circolante e delle dinamiche di sostituzione dei veicoli. Nel gennaio 2025, si è registrato un aumento significativo delle radiazioni totali, pari al 9,8%, con una media giornaliera del 15,1%. Questo incremento suggerisce un rinnovamento del parco auto, con un numero crescente di veicoli che vengono ritirati dalla circolazione.

Nello specifico, le radiazioni di autovetture sono aumentate dell’11,7%, con una media giornaliera del 17%. Il tasso di sostituzione si attesta a 0,82, il che significa che ogni 100 auto nuove vendute, 82 auto usate vengono radiate. Questo dato indica un mercato dinamico, in cui la domanda di auto nuove e usate si influenzano reciprocamente.

Le radiazioni di motocicli, invece, hanno subito una flessione del 6,2%, con una media giornaliera del -1,8%. Questo calo potrebbe essere attribuito a diversi fattori, tra cui una maggiore longevità dei motocicli, una minore propensione alla sostituzione o una diversa dinamica del mercato rispetto al settore auto.

Alimentazioni: spicca l’ibrido

Un aspetto interessante del mercato dell’usato riguarda le alimentazioni dei veicoli. Sebbene le auto diesel e benzina continuino a dominare il mercato, si osserva una crescita significativa delle auto ibride ed elettriche. In particolare, le auto ibride a benzina rappresentano l’8,1% del mercato dell’usato, con un aumento del 42,6%. Le auto elettriche, sebbene ancora una quota minoritaria dello 0,8%, hanno registrato una crescita del 48,7%. Questi dati indicano una crescente consapevolezza ambientale e una maggiore disponibilità di veicoli ibridi ed elettrici sul mercato dell’usato.

Nei minipassaggi, le auto diesel rimangono predominanti con il 45,2% delle quote a gennaio 2025, sebbene in lieve calo rispetto al 49,8% di gennaio 2024. L’incidenza delle auto ibride a benzina per le minivolture si attesta al 10,8% a gennaio, con un incremento del 38,5%, superando le auto a GPL ferme al 7,3%. Da segnalare anche l’aumento delle minivolture di auto ibride a gasolio, con un rialzo del 51,8% e una percentuale sul totale del 2,6% e delle auto elettriche che archiviano una quota dell’1,2% ed una crescita del 24%.