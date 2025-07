Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

iStock Le auto usate più cercate nel primo semestre 2025

Le auto usate continuano ad avere una propria fetta di mercato molto importante in Italia. A dare spinta a questo settore c’è soprattutto la delicata situazione legata all’automotive, con i prezzi delle nuove vetture che sono schizzati alle stelle in breve tempo. CarVertical, società leader nella raccolta dei dati per il settore automobilistico, ha stilato una classifica dei modelli usati più ricercati sulla propria piattaforma nel primo semestre del 2025.

Le auto più desiderate

Solitamente siamo abituati a vedere in vetta un esemplare Fiat, ma stavolta non è andata così. Al primo posto, infatti, ha chiuso la Volkswagen Golf, con il 3,6%. L’auto tedesca ha superato così in graduatoria la Fiat 500, che solo un anno fa guidava la medesima classifica. Nel 2025 a completare il podio ci hanno poi pensato l’Audi A3 (2,6%) e l’Alfa Romeo Stelvio (2,3%).

Alle spalle di questi modelli, poi, c’è spazio per la Mercedes-Benz Classe A (2,05%), la Fiat 500C (2%), l’Alfa Romeo Giulietta (1,9%), la Fiat Panda (1,8%), la Land Rover Range Rover (1,78%), la Fiat 500X (1,76%) e l’Audi Q3 (1,6%). Da notare che in graduatoria spiccano Fiat 500C, 500X ed Audi Q3, che per la prima volta si ritrovano nella Top 10, a dimostrare il mutato gusto degli italiani in fatto di vetture usate.

Volendo invece circoscrivere la cosa ai singoli marchi, nonostante lo smacco di aver perso il primato con il singolo modello, Fiat si conferma anche nel 2025 come il brand più cercato con il 5,6% di ricerche. A seguire poi ci sono Audi (4,3%) e Alfa Romeo (4,3%). Quindi ben 2 marchi italiani racchiusi nei primi 3 posti, a rimarcare un certo “patriottismo” quando si parla di auto per gli acquirenti del nostro Paese.

Le auto con più problemi

CarVertical però non si è occupata solo di raccogliere i dati inerenti le ricerche dell’usato, ma anche i problemi che queste vetture hanno potuto riscontrare. A sorpresa Volkswagen Golf, se da un lato è la vettura più desiderata dagli italiani che si buttano sull’usato, allo stesso tempo è anche quella che ha riscontrato maggiori danni. In particolare il 17% dei veicoli controllati hanno riportato problemi, con un costo medio di riparazione di 9.166 euro. Dietro la vettura tedesca si è piazzata poi l’Audi A3, che nonostante una percentuale inferiore (il 13%), ha fatto segnare però costi di riparazione medi superiori toccando i 15.112 euro. Infine terzo posto per la Fiat 500C con l’11,2% e un costo medio di riparazione però di 4.023 euro.

Matas Buzelis, esperto del settore automobilistico di carVertical, sulla questione si è così espresso: “La nostra ricerca evidenzia che le auto tedesche di alta gamma tendono ad avere un tasso di danni più elevato. Tra i danni più comuni ci sono gli incidenti passati, i danni alla carrozzeria e al motore, che possono compromettere sia la sicurezza che il valore del veicolo”.

Tra i problemi più evidenziati c’è quello della manomissione del contachilometri. La vettura che ha messo in luce maggiormente questo tentativo di truffa è l’Audi A3 (3,9%), davanti ad Alfa Romeo Stelvio (3,6%) e infine Fiat Panda (3,3%). Insomma, al netto di tutto permane la problematica legata ad alcuni tentativi di truffa ai danni dei consumatori. Per questo motivo, sia in concessionaria, che da privato, è meglio controllare sempre dettagliatamente lo storico della vettura che si è deciso di acquistare.